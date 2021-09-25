الكعبي يصف المجتمعين بمؤتمر التطبيع بـ'الجرذان': محاولة لخلق فوضى

وقال الكعبي في بيان ورد لـ الخليج 365، "بكل وقاحة تجتمع (جرذان) لنصرة كيان صهيوني ارهابي مغتصب ومحاولة لخلق فوضى و تطبيع علاقات (بعيدة المنال) لهم ولداعميهم".

وتابع، "كان من المفترض على اربيل منع عقد وتنظيم اية اجتماعات تروج للارهاب والكيان المجرم، وعلى المجتمعين الصغار ان يدركوا ان قوانينا تجرم هذه الافعال لذلك لابد من ملاحقة كل القائمين والحاضرين لهذا المؤتمر ".



واشار الكعبي الى، ان "هذه المؤتمرات سيئة الصيت تعقد في وقت والبلد ماض لبناء دولة قوية ذات سيادة كاملة تحكمها الهوية الوطنية الجامعة للمجتمع الواحد ".

وأكد، أن "موقفنا ثابت لمساندة القضية الفلسطينية والحق الكامل في اقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف وانهاء الاحتلال الاسرائيلي ".

وختم الكعبي بوسم، "#كلا_للكيان_المغتصب، كلا_للتطبيع، معاً_للمطالبة_بمحاكمتهم، اسرائيل_ارهابية_لا_يهودية".

