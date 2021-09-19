وفاة ضابط رفيع متاثرا بجراحه خلال حادث سير على طريق بغداد موصل

بغداد - ياسين صفوان - توفي اللواء الركن محمد خلف الفهداوي، اليوم الاحد، متاثرا بجراحه التي اصيب بها نتيجة حادث سير على طريق بغداد – موصل.

وقال وزير الدفاع جمعة عناد سعدون في بيان ورد للسومرية نيوز، "اتقدم بأحر التعازي والمواساة الى ذوي الفقيد اللواء الركن محمد خلف سعيد، والذي وافته المنية صباح يوم الاحد 19 أيلول 2021، نتيجة لمضاعفات الحادث الأليم الذي أصيب به في الاسبوع الماضي خلال توجهه مع زمرة تفتيشية لإداء الواجب في لواء المشاة الثالث والأربعين الفرقة عشرين قيادة عمليات غرب نينوى، حيث انقلبت العجلة التي كانت تقله مع الزمرة مما أدى إلى اصابته ووفاته اليوم، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان".