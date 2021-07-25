خلال 10 أيام.. سلطنة عُمان تسجل 255 وفاة بكورونا

وبذلك يرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة بالإصابة بالفيروس في السلطنة إلى 293954 حالة، والوفيات إلى 3753 وفاة.

كما بلغ إجمالي عدد المتعافين بالسلطنة 275760 لتصل نسبة الشفاء إلى 93.8%.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 68، فيما بلغ عدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 786 ووصل العدد في العناية المركزة إلى 315.

