الأعرجي من واشنطن: أكدنا للجانب الأمريكي عدم الحاجة لاي قوة قتالية أجنبية

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، السبت، أنه تم التأكيد للجانب الأمريكي عدم حاجة العراق لاي قوة قتالية أجنبية.

وقال الأعرجي في بيان، "أكدنا للجانب الأمريكي عدم حاجة العراق لاي قوة قتالية أجنبية على أراضيه، وسيكون يوم 31 كانون الأول 2021، له طعم خاص".

وأكد العراق والولايات المتحدة الاميركية، أمس الخميس، التزامهما بالعمل على محاربة "عصابات داعش"، وذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة واشنطن حضره مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري.