المكافحة تلقي القبض على متهمين بالمخدرات في ثلاث محافظات

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على اربعة متهمين بالمخدرات في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهم في محافظة البصرة، وآخر في محافظة ذي قار، بالاضافة الى متهمين اثنين في محافظة المثنى، وبحوزتهم حبوب مخدرة متنوعة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".



وأشارت إلى "إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين (28 / 32 ) مخدرات".

