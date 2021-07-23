محافظة عراقية تدق ناقوس الخطر: المستشفيات ممتلئة بمصابي كورونا

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الأزمة في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، امتلاء مستشفى الشفاء بمصابي فيروس كورونا، فيما دقت ناقوس الخطر نتيجة الارتفاع المستمر لعداد الإصابات.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، "ندق ناقوس الخطر، نتيجة ارتفاع شديد في عدد الاصابات بفيروس كورونا"، مشيرة إلى أن "مستشفى الشفاء اعلنت بانها لا تستطيع استقبال المزيد من الحالات بسبب امتلاء المستشفى بالمرضى المصابين".



وأهابت الخلية، بجميع المواطنين "الالتزام بالشروط الصحية الوقائية والابتعاد عن التجمعات البشرية وخصوصا مجالس العزاء وحفلات الاعراس والولائم والتوجه باقرب وقت لأخذ اللقاح ، حفاظا على سلامة المجتمع".

