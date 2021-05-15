حادث مروري مروع يتسبب بوفاة 14 راكبا حرقاً في المثنى

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز" ان فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ 3 مواطنين وأنتشال 14 جثة متفحمة واخماد حادث حريق اندلع نتيجة حادث اصطدام عجلة نوع استاراكس مع منشأ ركاب على الطريق الدولي السريع في محافظة المثنى مساء امس الجمعة.

واضاف البيان، ان فرق الدفاع المدني بذلت جهود كبيرة وتمكنت بعد استخدام معدات الانقاذ من اجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص وفصل الحطام واخراج الأشخاص الثلاثة المصابين أولاً وإجراء الإسعافات الأولية قبل تأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج مع انتشال 14 جثة و تسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة .

أذ نفذت فرق انقاذ واطفاء الدفاع المدني عمليات الإخلاء بالتزامن مع عمليات الاخماد للعجلتين المحترقة بوقت قياس ،يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة السرعة العالية وقلة الانتباه .