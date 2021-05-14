مصرع واصابة 12 مواطنا بحادث سير في ذي قار

وقال المصدر للسومرية نيوز أن "حادث سير ثلاثي بين عجلتين نوع "ستاركس، وبيك اب" ودراجة نوع "ستوتة" في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة".

واضاف ان "الحادث تسبب بمصرع 3 أطفال دون الـ12 من عمرهم فيما أصيب 3 آخرين بذات العمر كانوا على متن الدراجة "الستوتة".



وتابع أن "المصابين الـ6 المتبقين كبار في السن وتراوحت أعمارهم بين العشرينات والخمسينات".

واوضح أن "الجثث تم نقلها للطب العدلي، والمصابين إلى مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية لتلقي العلاج".