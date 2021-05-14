انت الان تتابع خبر 'حماس' و'الجهاد الإسلامي' تعلنان هجمات صاروخية جديدة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتان عن شنهما اليوم الجمعة هجمات صاروخية جديدة على أراضي إسرائيل.
وذكرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، على قناتها في تطبيق "تليغرام" أنها أطلقت رشقة من الصواريخ على مدينة كريات ملاخي الواقعة على بعد 17 كيلومترا عن مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل.
بدورها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عبر "تليغرام" أنها قصفت برشقة صاروخية مدينتي هرتسليا وعسقلان في جنوب إسرائيل.