'حماس' و'الجهاد الإسلامي' تعلنان هجمات صاروخية جديدة

وذكرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، على قناتها في تطبيق "تليغرام" أنها أطلقت رشقة من الصواريخ على مدينة كريات ملاخي الواقعة على بعد 17 كيلومترا عن مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل.

بدورها، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عبر "تليغرام" أنها قصفت برشقة صاروخية مدينتي هرتسليا وعسقلان في جنوب إسرائيل.