البيت الابيض: دول عربية يمكنها تهدئة الصراع بين فلسطين واسرائيل

بغداد - ياسين صفوان - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أمس الخميس، إن مصر وتونس ودولا أخرى في المنطقة" يمكنها أن تلعب دورا في المدى القريب لتهدئة الصراع الجاري بين الإسرائيليين والفلسطينيين.





وجاء تصريح بساكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وتشهد الاراضي المحتلة منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم الشريف وحي الشيخ جراح في القدس حيث ينفذ الاحتلال إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلهم.

ووسط مخاوف من أن العنف قد يخرج أكثر عن السيطرة، تعتزم واشنطن إرسال مبعوثها هادي عمرو للمنطقة لإجراء محادثات مع الكيان الصهيوني والفلسطينيين، فيما لم تسفر جهود الوساطة من مصر وقطر والأمم المتحدة حتى الآن عن تحقيق أي تقدم.