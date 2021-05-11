طريقة سهلة للكشف عن سرطان الدم في مرحلة مبكرة

وأكدت الطبيبة أن المستوى العالي من الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء يشير أيضا إلى هذا المرض.

وقالت للقناة الخامسة الروسية: "انخفاض عدد الكريات البيضاء لا يؤثر على الشخص وهذا لا يتطلب العلاج. إنه آمن للبشر".



كما أوصت الطبيبة بإجراء اختبارات الدم الأساسية مرة واحدة على الأقل في السنة.