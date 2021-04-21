اخبار العالم / اخبار العراق

بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاته.. السيستاني يجدد التعازي برحيل حبيب الخطيب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاته.. السيستاني يجدد التعازي برحيل حبيب الخطيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جدد سماحة اية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله”، اليوم الاربعاء، التعازي والمواساة برحيل السيد حبيب الخطيب وكيل المرجعية الدينية العليا في منطقة النعمانية، بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاته.

وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فان السيستاني وجه رسالة تعزية الى اهالي محافظة الكوت، اشاد فيها بمزايا الراحل الكبير (الذي صرف عمره الشريف في ترويج الشرع الحنيف ونذر نفسه لخدمة الناس ورعايتهم وارشادهم واصلاح ذات بينهم بكل جد واخلاص)".

1-637545863853538196.jpg
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا