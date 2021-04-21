انت الان تتابع خبر بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاته.. السيستاني يجدد التعازي برحيل حبيب الخطيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جدد سماحة اية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله”، اليوم الاربعاء، التعازي والمواساة برحيل السيد حبيب الخطيب وكيل المرجعية الدينية العليا في منطقة النعمانية، بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاته.

