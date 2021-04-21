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انت الان تتابع خبر بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاته.. السيستاني يجدد التعازي برحيل حبيب الخطيب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - جدد سماحة اية الله العظمى السيد السيستاني “دام ظله”، اليوم الاربعاء، التعازي والمواساة برحيل السيد حبيب الخطيب وكيل المرجعية الدينية العليا في منطقة النعمانية، بمناسبة مرور اربعين يوما على وفاته.
وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فان السيستاني وجه رسالة تعزية الى اهالي محافظة الكوت، اشاد فيها بمزايا الراحل الكبير (الذي صرف عمره الشريف في ترويج الشرع الحنيف ونذر نفسه لخدمة الناس ورعايتهم وارشادهم واصلاح ذات بينهم بكل جد واخلاص)".