باريس يعبر لنصف نهائي دوري الأبطال بعد إحباط ريمونتادا بافارية

سجل إيريك ماكسيم تشوبو موتينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40.

وصعد بي إس جي بفضل تفوقه ذهابا 3-2 في ميونخ، ليرد اعتباره من الخسارة أمام الفريق الألماني في نهائي العام الماضي، وينتظر المتأهل من مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند.