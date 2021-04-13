وسائل إعلام إيرانية: استهداف مركز معلومات تابع للموساد شمالي العراق

وأضافت المصادر نفسها أن "الهجوم نتج عنه مقتل وإصابة عدد من القوات الإسرائيلية".

ووصفت المصادر استهداف مركز المعلومات للموساد في شمال العراق "ضربة جدية" لإسرائيل.

وأشارت إلى وجود تفاصيل إضافية عن العملية سيتم نشرها لاحقا.



وذكر موقع "إنتل سكاي" المتخصص بمراقبة حركة الطيران والملفات العسكرية والمدنية، أنه تم توثيق عملية استهداف مركز المعلومات والعمليات الخاصة التابع للموساد، مشيرا إلى أن صور العملية ستنشر قريبا.