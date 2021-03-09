نسف دهون البطن نهائياً برجيم البيض والدجاج 

بيروت - نادين محمد - ليس من السهل عادة نسف دهون البطن. فهذا يتطلب وقتاً طويلاً. ولهذا يجب تناول الطعام الصحي اي الخالي من الدهون الضارة ومن السكريات. كذلك من الضروري ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. لكن يمكن تسريع هذه العملية من خلال اتباع برنامج رجيم سريع مثل رجيم البيض المسلوق وسفائن الدجاج. فهو يساعد على نسف دهون البطن وعلى خسارة 4 كيلوغرامات في 10 ايام.

قواعد الرجيم

من اجل حرق دهون البطن بسرعة يمكن الاعتماد على برنامج رجيم البيض المسلوق وسفائن الدجاج. وهو يقوم على تطبيق بعض القواعد المهمة.

1 تناول البيض المسلوق وسفائن الدجاج يومياً باعتدال.

2 تناول الاطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الالياف والبروتين.

3 اضافة بعض المكونات المهمة التي تساعد على انقاص الوزن ومنها بذور الشوفان والشاي الاخضر والتفاح. ويشار الى ان هذا الرجيم يمنع المعاناة من النقص في بعض المغذيات. كما انه يساعد على الحفاظ على الطاقة وعلى الشعور بالشبع لمدة طويلة خلال النهار.

برنامج الرجيم

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من اجل الاستفادة من هذا الرجيم والتخلص من الكرش وتذويب الدهون التي تتجمع في هذه المنطقة كما في الخاصرتين، من المهم اتباع هذا البرنامج، علماً أنه يمكن استبدال بعض المكونات بأخرى مماثلة صحية.

الفطور. 3 بيضات مسلوقة مع كوب من القهوة او الشاي من دون سكر او اي محليات صناعية.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من سفائن الدجاج المشوية مع طبق من الخضار المشوية او المطهوة على البخار، حبة تفاح، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

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وجبة خفيفة. قبضة من المكسرات النيئة اي الخالية من الزيوت والدهون، كوب من الشاي الاخضر من دون سكر.

العشاء. بيضة مسلوقة، قطعة متوسطة الحجم من لحم الدجاج المشوي، كوب من بذور الشوفان مع الفواكه وحليب جوز الهند، كما يمكن شرب كوب من الشاي الاخضر من دون اضافة السكر او المحليات الصناعية اليه.

نصائح مهمة

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من الافضل عدم اتباع هذا الرجيم لأكثر من 10 ايام. كذلك يجب عدم تطبيقه لأكثر من مرتين سنوياً. ومن الضروري قبل هذا استشارة الطبيب الاختصاصي من اجل منع حدوث اي اعراض جانبية. وبعد انتهاء مدة الرجيم الافضل اتباع نظام غذائي صحي مع الامتناع عن تناول الدهون الضارة والتركيز على المأكولات الغنية بالألياف والبروتين والحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

فوائد الرجيم



يساعد هذا الرجيم على نسف دهون البطن بسرعة لأنه يحتوي على الكثير من المكونات التي تؤدي الى ذلك.

- بذور الشوفان. تعمل على خفض مستوى الكولسترول والسكر في الدم. ولهذا يعتبر تناولها مثالياً من اجل خسارة الوزن. كما ان هذه البذور تحتوي على الالياف التي تسهل عملية المرور المعوي وتساعد على الاحساس بالشبع.

الشاي الاخضر

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هو من المشروبات الصحية التي تعزز عملية انقاص الوزن. ويعود هذا الى احتوائه على الكاتشيين. كما انه يساعد على منع احتباس الماء في الجسم عن طريق ادرار البول ويسرع عملية حرق الدهون.

التفاح

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تحتوي هذه الفاكهة على نسبة مرتفعة من الماء وعلى القليل من السعرات الحرارية. كما ان تناولها يكبح الشعور بالجوع. وما يزيد قدرتها على حرق دهون البطن بسرعة احتواؤها على الألياف ما يحفز عملية الايض. ولهذا يمكن ان تشكل عنصراً من ابرز عناصر اي رجيم يهدف الى انقاص الوزن في مدة قصيرة جداً.



