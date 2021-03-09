شكرا لقرائتكم لقاح كورونا مفاجأة من العيار الثقيل.. هذا ما يمكنك فعله بعد اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في خبر مطمئن، أعلنت السلطات الصحية الأميركية أن الأشخاص الذين تلقوا كامل الجرعات المضادة لفيروس كورونا يمكنهم أن يلتقوا بعضهم البعض ضمن مجموعات صغيرة، وفي الأماكن المغلقة من دون وضع كمامات، أو التقيّد بتوصيات التباعد الاجتماعي.

وأوضحت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مساء الإثنين أن الذين تلقوا اللقاح يمكنهم التقاء أشخاص لم يتلقوهم ينتمون إلى أسرة اخرى واحدة، من دون كمامات ومن دون تباعد اجتماعي شرط ألا يكون هؤلاء عرضة لمخاطر المعاناة من أعراض خطيرة جراء الإصابة بكوفيد-19.

كما أضافت أن الذين تلقوا كامل الجرعات اللقاحية واحتكوا بأشخاص مصابين بكوفيد-19 لن يتعيّن عليهم الخضوع لفحص أو حجر أنفسهم، ما لم تظهر عليهم أعراض المرض، باستثناء أولئك الذين يقيمون في تجمّعات على غرار مراكز الرعاية الطبية أو المراكز الإصلاحية.

إلا أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لا تزال توصي بأن يضع الذين تلقوا جرعتي اللقاح كمامة وأن يلتزموا بتوصيات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة أو في التجمّعات المقامة في أماكن مغلقة في حال تعدى الاختلاط أفراد أسرة واحدة.

استثناء أشخاص يعانون من أمراض مزمنة

كذلك، لا تنطبق التوجيهات الجديدة على لقاء أشخاص يعانون من أمراض مزمنة تعرّضهم لمخاطر أكبر في حال إصابتهم بكوفيد-19.

كما لم تعدّل المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها توصياتها بشأن عدم حضور تجمّعات كبيرة، وهي توصي بعدم السفر داخليا أو خارجيا.

إلى ذلك، لا تزال تنصح الأشخاص الذين تم تطعيمهم بإجراء اختبار إذا ظهرت عليهم أعراض قد تكون مرتبطة بكوفيد-19.

كورونا أميركا

ماذا عن السفر؟!

أما بالنسبة للسفر، فلم تغير المراكز توصياتها التي لا تشجع على السفر غير الضروري والمطالبات بإجراء الاختبار في غضون أيام قليلة من الرحلة.

وقد يبدو هذا مربكًا للأشخاص الذين تم تطعيمهم والذين يأملون في زيارة عائلاتهم في جميع أنحاء البلاد أو في الخارج.

يأتي صدور تلك التوصيات الجديدة في وقت تتجّه فيه ولايات أميركية عدة إلى إعادة فتح المدارس والمؤسسات التجارية في ظل تراجع أعداد المصابين.

تلقيح 23 بالمئة من السكان البالغين

يذكر أن نحو 59 مليون أميركي تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل منت اللقاح، أي نحو 23 بالمئة من السكان البالغين، في حين يتواصل فيه بثبات ارتفاع المعدّل المناعي بعد بداية ضعيفة لحملة التلقيح.

ويعد الأشخاص محصنين بالكامل ضد كورونا بعد مرور أسبوعين على تلقيهم الجرعة الثانية من أحد لقاحي "فايزر" أو "موديرنا"، أو بعد أسبوعين على تلقيهم لقاحا أحادي الجرعات على غرار "جونسون أند جونسون".

ويتوقّع أن تقابل التوجيهات الجديدة بالترحاب، خصوصا لدى المسنين الذين باتوا ينعمون بمطلق الحرية لزيارة أولادهم وأحفادهم غير المصابين في البلاد.