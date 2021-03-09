أخبار سيئة للنباتيين! اتباع نظام غذائي خال من اللحوم والألبان يؤدي إلى ضعف العظام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 01:09 صباحاً - حذرت دراسة جديدة من أن اتباع نظام غذائي نباتي خال من اللحوم والألبان يمكن أن يضعف عظامك ويزيد من خطر الإصابة بكسور مؤلمة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

قارن باحثون بقيادة المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر (BfR) صحة العظام لـ 36 نباتياً و 36 من غير النباتيين عن طريق الموجات فوق الصوتية.

ووجد الباحثون أن النباتيين يميلون إلى الحصول على صحة عظام أكثر فقراً بسبب نقص واضح في العناصر الغذائية الرئيسية التي يتم اكتسابها عادة من المنتجات الحيوانية.

“الناس يتحولون إلى نظام غذائي نباتي ليس فقط بسبب التعاطف مع الحيوانات والوعي بالمشاكل البيئية ولكن أيضاً من أجل الفوائد الصحية” ، قال رئيس BfR أندرياس هينسل.

‘تشير الأدلة العلمية إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي قد يحمي من العديد من الأمراض المزمنة ، على سبيل المثال مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، أو السرطان.”

ولكنهم اكتشفوا أن اتباع نظام غذائي نباتي يرتبط بانخفاض كثافة المعادن في العظام ، والذي بدوره يرتبط بزيادة خطر الكسور ، مقارنة بآكلي اللحوم.”

في الدراسة، أخذ الباحثون بقيادة خبير سلامة الأغذية في Bfr جوليان مينزيل، قياسات بالموجات فوق الصوتية لعظم الكعب لـ 72 مشاركاً، نصفهم اتبعوا حمية نباتية ونصفهم لم يفعلوا ذلك.

وجد الفريق أنه في المتوسط ، كان لدى أولئك الذين اتبعوا نظاماً غذائياً نباتياً ً معدلات أقل من الموجات فوق الصوتية وبالتالي فإن العظام لديهم كانت أقل صحة.

من خلال أخذ عينات من دم وبول المشاركين، تمكن الباحثون أيضاً من تحديد 12 من “المؤشرات الحيوية” التي تلعب دوراً في صيانة العظام.

وكشفت النتائج أن الفيتامينات A و B6 و lysine و leucine وأحماض أوميغا 3 الدهنية و selenoprotein P واليود وهرمون تحفيز الغدة الدرقية والكالسيوم والمغنيسيوم وبروتين α-Klotho ارتبطت بشكل إيجابي بصحة العظام الجيدة.

ليسين هو حمض أميني موجود في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض وبعض النباتات مثل فول الصويا والتي لا يستطيع الجسم إنتاجها بمفرده.

في حين أنّ فيتامين (أ) موجود في البيض والخضروات الورقية الداكنة ، بينما يوجد فيتامين B6 في اللحوم والأسماك وكذلك الحمص وبعض الفواكه.

في المقابل ، كان لدى المشاركين الذين لديهم عظام أكثر صحة تركيزات أقل من هرمون يعرف باسم FGF23 ، والذي يتمثل دوره الرئيسي في تنظيم تركيز الفوسفات في البلازما.