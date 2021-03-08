حقائق مذهلة عن الجنين في بطن أمه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 07:47 مساءً -

هنالك حقائق عن الجنين قد تستغربين عند معرفتها أو قد لا تكونين على دراية بها من قبل. فأغلب الحوامل يهتمن بمعرفة تطورات الجنين والتغيرات التي تطرأ عليهن خلال فترة الحمل والمراحل التي يمرن بها، ولكن هنالك بعض المعلومات الغريبة عن الجنين التي ستزيدك دهشة عن معرفتها. شاركي صديقاتك وقريباتك هذه الحقائق المذهلة عن الجنين في بطن أمه والتي جمعناها لك بعد البحث في دراسات طبية نشرت في صحيفة الاندبندنت واليتيا وكذلك دراسة عن الجنين وحديثي الولادة في قناة ديسكفري:

حقائق عن الجنين

- قلب الجنين يبدأ بالنبض بحلول الأسبوع الرابع من الحمل

- أسنان الجنين تكون كاملة، ولكنها مخفية تحت اللثة.

- الجنين يسمع صوت نبض قلب الأم وصوت ضخ الدم وجميع الأصوات والموسيقى التي تستمع اليها الأم

- الجنين يحلم في رحم أمه وهذا يحدث في الأسبوع 28 من الحمل

- الجنين يفتح عينيه داخل الرحم

- يستطيع الجنين رؤية الضوء الساطع خارج رحم الأم

- الجنين يشرب بوله وهذا يحدث في الأسبوع 25 من الحمل

- يتمكن الجنين من تذوق وشم الطعام الذي تأكله الأم

- الأطعمة التي تتناولها الأم خلال فترة الحمل تؤثر على ذوق الجنين في الطعام مستقبلاً

- الجنين يبكي وهو في الرحم، هذا ما توصل اليه الباحثون بالصدفة في دراسة أجريت على الأمهات المدخنات بعد تشغيل أصوات على بطون الأمهات الحوامل، فأظهرت مقاطع فيديو بالموجات فوق الصوتية للأجنة وهم مفزعون ويفتحون أفواههم ويلهثون.