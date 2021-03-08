ماذا تقولين لطفلك عن يوم المرأة العالمي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 8 مارس 2021 07:47 مساءً - في يوم المرأة العالمي وبينما ينشغل العالم في الخارج بفعاليات الاحتفال والتكريم للمرأة في الثامن من آذار، يكون دورك كأم أن تشرحي لأطفالك أهمية هذا اليوم، وضرورة تقدير هذه الاحتفالية، ولذلك فقد قررت " الخليج 365" ومن خلال اللقاء مع الاستشارية التربوية شيماء عزيز، أن تقدم لك أهم ما يجب عليك توصيله لطفلك حول هذه المناسبة كالآتي.

عرفي طفلك على تاريخ يوم المرأة العالمي؟

يجب أن تكرم المرأة في هذا اليوم

يجب أن تشرحي لأطفالك أن المرأة والرجل يكملان بعضهما البعض، ولكن التاريخ كثيرا ما ظلم المرأة وتعرضت للاضطهاد.

اخبري طفلك أنه قد تم عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945 وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي.

وأنه في عام 1856 خرجت آلاف النساء للاحتجاج على أوضاعهن المأساوية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأنه في 8 مارس عام 1908 حرجت الآلاف من عاملات النسيج في المصانع للتظاهر من جديد في شوارع مدينة نيويورك لتخفيض ساعات العمل، ومنع تشغيل الأطفال ومنح المرأة حق المشاركة في الاقتراع.

وقد سمي هذا اليوم باسم" خبز وورد" لان النساء خرجني حملن الخبز اليابس والورود.

وقد تقرر هذا اليوم أن يكون يوماَ عالمياَ للمرأة انتشر من الولايات المتحدة إلى أوروبا ثم باقي أنحاء العالم.

عرفي طفلك على تكريم الاسلام للمرأة

كرم الاسلام المرأة

يجب أن تذكري لطفلك أحاديث وآيات قرآنية عن تكريم الاسلام للمرأة.

وأن الاسلام قد سبق العالم في تكريمها والحفاظ عليها.

وقد منح الاسلام المرأة حقوقها منذ الولادة وفي بيت أبيها، وحين تتزوج وتصبح أماَ.

وحث على رعايتها واكرامها والاحسان إليها.

كما منحها الاسلام حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، ولها حق التعلم، والتعليم، بما لا يخالف الدين.

كما نهى الزوج عن ضربها.

وجعل للرجل حق رعايتها وفي ذلك الكثير من التكريم لها.

كيف تساعدين طفلك على الاحتفال بيوم المرأة؟

دعيه يحتفل بيومك