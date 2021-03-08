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القاهرة - سامية سيد - يحتفل العالم اليوم الأحد، بـ اليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 من مارس كل عام، بسحب الأيام العالمية للأمم المتحدة وبيان الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمرأة، كما يشير يوم المرأة إلى الحاجة إلى تسريع المساواة بين الجنسين، وفي هذا اليوم، نقدم لك قائمة بالأطعمة المفيدة على وجه التحديد لصحة جسم الأنثى واستكشاف سبب فائدة هذه الأطعمة للنساء. دعونا نلقي نظرة على الأطعمة الخاصة بالنساء، وفقا لما نشر بموقع boldsky.



فى يوم المرأة العالمى: أفضل الأطعمة الصحية للمرأة

الطماطم

تعتبر الطماطم من أكثر الأطعمة الصحية لصحة المرأة، تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة التي تسمى الليكوبين ، والتي تحمي الحمض النووي لدينا من التلف الذي يمكن أن يؤدي إلى سرطان الثدي وبطانة الرحم والرئة والمعدة والبروستاتا.

الجوز

يحتوي على مضادات الأكسدة وأحماض أو ميجا 3 الدهنية، وقد وجد أن تناول أوقية فقط من الجوز يوميًا سيساعد على تحسين تدفق الدم من وإلى القلب في غضون 8 أسابيع فقط، نفس الكمية لها القدرة على إبطاء تطور سرطان الثدي أيضًا، تم تأكيد كفاءة الجوز في الوقاية من أمراض القلب التاجية من خلال العديد من الدراسات.

الموز

أشارت دراسات الموز إلى زيادة خطر إصابة النساء بالسكتة الدماغية بعد انقطاع الطمث بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين، يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم ومنخفض في الصوديوم، يمكنهم خفض ضغط الدم والحماية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

السبانخ

إن تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك مثل السبانخ سيساعد على منع حدوث نوبات مثل الحساسية وسكري الحمل والالتهابات المهبلية وزيادة الوزن الزائد، يحتوي هذا الطعام على مادة السلفوكينوفوز ، وهي مصدر غذائي لحشرات الأمعاء ، وبالتالي تمنع نمو البكتيريا السيئة في الجسم.

الفلفل الأحمر

يعتبر من أفضل مصادر فيتامين سي وهو مفيد لبشرتك ومناعتك، يمكن أن يساعد تناول المزيد من الفلفل الأحمر في تقليل تجعد وجفاف الجلد، تساعد إضافة كمية جيدة من فيتامين سي إلى نظامك الغذائي على حمايتك من الإصابة بالزكام أو الأنفلونزا.

القرفة

إذا كان مرض الزهايمر متوارثًا في عائلتك، فيجب عليك الاهتمام بنظامك الغذائي لتقليل مخاطرة، من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها هو إضافة القرفة إلى نظامك الغذائي، تحتوي القرفة على البروانثوسيانين وسينمالدهيد التي تساعد على منع تكوين البروتين المسبب لمرض الزهايمر، علاوة على ذلك، فإنه يخفف أيضًا من الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم.