ساويرس ينعي رجل "الرافال".. العالم خسر إنسانا عظيما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعى الملياردير المصري نجيب ساويرس، رجل الأعمال الفرنسي الشهير أوليفييه داسو، الذي لقي مصرعه الأحد، في حادث تحطم طائرة.

وكتب ساويرس على حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر: "لقد فقد العالم صناعيا عظيما، وعضوا برلمانيا فرنسيا، ورجل أعمال ناجحا.. أحر التعازي لعائلته ولفرنسا".

ولقي رجل الأعمال الفرنسي الشهير أوليفييه داسو مصرعه، الأحد، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، عن عمر يناهز 69 عاما.

أوليفييه داسو، هو ملياردير وسياسي فرنسي، وأحد أكبر أثرياء البلاد.

وداسو هو الابن الأكبر لرجل الصناعة والملياردير سيرج داسو الذي تنتج شركته طائرات رافال المقاتلة ويمتلك صحيفة لو فيجارو، وفقا لرويترز.



وقال مصدر بالشرطة إن الطائرة الهليكوبتر الخاصة تحطمت بعد ظهر الأحد في نورماندي، حيث يمتلك منزلا لقطاء العطلات.

وطبقا لقائمة مجلة فوربس لأغنى أثرياء العالم لعام 2020 حل داسو، وهو مشرع عن حزب الجمهوريين المحافظ منذ عام 2002، في المركز 361 في القائمة مع أخويه وأخته.

وترك منصبه في مجلس إدارة داسو للقيام بدوره السياسي تجنبا لتضارب المصالح.

ونعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، داسو، في تغريده على حسابه بموقع التدوينات تويتر، وقال: ”موته المفاجئ بخسارة كبيرة.. أحب أوليفييه داسو، فرنسا، وكان كابتن صناعة، ونائبا، ومسؤولا محليا منتخبا، وقائد احتياط في سلاح الجو“.

وأكد الرئيس الفرنسي: ”خلال حياته، لم يتوقف عن خدمة بلدنا.. موته المفاجئ خسارة كبيرة. خواطر عن عائلته وأحبائه“.