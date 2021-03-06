دراسة جديدة … نصف مرضى كورونا يعانون من تورم مؤلم في الغدد اللعابية بعد العدوى

كتبت أسماء لمنور في السبت 6 مارس 2021 04:12 مساءً - من ارتفاع درجة الحرارة إلى فقدان حاسة الشم ، يرتبط كوفيد-19 بمجموعة من الأعراض غير السارة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

حذرت دراسة جديدة من أن العدوى بالفيروس التاجي يمكن أن تؤدي أيضاً إلى تورم الغدد اللعابية في الفم.

درس الباحثون 122 مريضاً في إيطاليا أصيبوا بالفيروس وتم إدخالهم إلى المستشفى بين 23 يوليو و 7 سبتمبر 2020.

وجدت مواعيد المتابعة التي أجريت على مدى ثلاثة أشهر أن أكثر من ثمانية من كل عشرة مرضى يعانون من أحد المشاكل في الوجه أو الفم نتيجة للعدوى.

الأكثر شيوعاً كان تورم الغدد اللعابية ، والمعروف أيضاً باسم ectasia ، والتي أثرت في 43 في المئة من المرضى. إنّ الغدد اللعابية تنتج البصاق للمساعدة في المضغ والبلع.

هناك ثلاث غدد لعابية رئيسية في الفم: الغدد النكفية ، والغدد تحت الفك السفلي، والغدد تحت اللسان.

ويتم العثور عليها أمام الأذنين ، تحت الفك وتحت أرضية الفم. إنّ الغدد النكفية هي الأكبر في حين أن الغدد تحت الفك السفلي هي بحجم الجوز والغدد تحت اللسان هي بحجم اللوز.

لم يكن أي من المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى الجامعي في ميلانو قد أبلغوا سابقاً عن أي اضطرابات في صحة الفم.

قام الأطباء بتقييم المرضى بحثاً عن علامات أعراض الفم ، بما في ذلك ضعف عضلات المضغ والقرحة وجفاف الفم وتغير الطعم أو الرائحة والغدد اللعابية غير الطبيعية.

باستثناء التغير في الطعم والرائحة ، كان تورم الغدة اللعابية أكثر أعراض الفم شيوعاً ، بحسب الدراسة التي نشرت في مجلة أبحاث الأسنان (JDR).

كما راقب الباحثون مستويات اثنين من المواد الكيميائية الموجودة في الدم تسمى البروتين التفاعلي C (CRP) و dehydrogenase اللاكتات (LDH).

يعتبر LDH علامة على وجود التهاب ويتم إنتاجه بكميات كبيرة عندما يعمل الجهاز المناعي بأقصى سرعة في محاولة لمحاربة كورونا.

يرتبط إنتاج CRP بمستويات IL-6 ، وهي واحدة من الجزيئات الرئيسية وراء ما يسمى عاصفة السيتوكين التي ترى أن الجهاز المناعي يسير ويهاجم الأنسجة السليمة، وليس الخلايا المصابة فقط ، لدى مرضى كورونا.

يكتب الباحثون: “تم اقتراح LDH و CRP كبدائل لشدة كوفيد-19”.

“إنّ المرضى الذين طوروا توسع الغدة اللعابية كان لديهم كوفيد-19 أكثر حدة وكانوا أكبر سناً بكثير.

“وفقاً لذلك ، كان لدى المرضى الذين يعانون من توسع الغدة اللعابية ، عند دخول المستشفى ، مستويات أعلى من CRP و LDH.”

يعتقد العلماء أن الغدد اللعابية ، التي تعبر عن مستقبل ACE2 الذي يستخدمه السارس-CoV-2 لإصابة الخلايا البشرية ، قد تكون موقعاً يستخدمه الفيروس التاجي لغزو الجسم.

وإذا كانت هذه النظرية صحيحة فمن شأنها أن تفسر القواسم المشتركة للالتهاب وتورم الغدد اللعابية في الحالات الشديدة.

يقول الباحثون: “على الرغم من أن هذا النزاع يحتاج إلى دليل رسمي ، إلا أنه يتناسب تماماً مع المشاركة الشاملة تقريباً للغدد اللعابية التي لاحظناها”.

ووجد الباحثون أيضاً أن 93 في المئة من المرضى الذين يعانون من تضخم الغدد اللعابية قد تلقوا المضادات الحيوية أثناء وجودهم في المستشفى مما “زاد بشكل كبير من احتمالات” تطوير الغدد المتورمة.

كان العارض التالي الأكثر شيوعاً هو جفاف الفم ، والذي شوهد لدى 30 في المائة من المرضى. كان الأشخاص المصابون بمرض السكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن أكثر عرضة للإصابة بجفاف الفم.

كان ضعف عضلات المضغ، شائعاً أيضاً ، حيث تم رصده لدى واحد من كل خمسة مرضى.

وقال نيكولاس جاكوبوفيتش رئيس تحرير JDR من جامعة نيوكاسل: “كشفت هذه الدراسة للناجين من كوفيد-19 أنّ الأضرار المتبقية في تجويف الفم لا تزال قائمة لدى الغالبية العظمى من المرضى الأكثر تضرراً.

“هذا يشير إلى أن تجويف الفم يمثل هدفاً تفضيلياً لعدوى السارس-CoV-2.

“هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتوضيح العلاقة بين عدوى السارس-CoV-2 واضطرابات الفم.”