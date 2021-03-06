نصائح ذهبية لصحة الأم في يوم المرأة العالمي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 مارس 2021 10:41 صباحاً - لا يمكن أن تستقيم الحياة بدون أن يكون عمود الحياة قوياَ ومتيناَ، ولذلك فيجب أن تحافظ المرأة على صحتها ونشاطها، وفي نفس الوقت يجب أن تعرف أنها لن تحصل على حقوقها وتقوم بواجبها بدون أن تكون بصحة جيدة، ولذلك فقد قررت " الخليج 365" أن تقدم للمرأة هذه النصائح الذهبية لصحتها بشكل عام في يومها العالمي، ومن خلال اللقاء مع طبيبة الأسرة كوثر عليان فتعرفي على أهم هذه النصائح.

حافظي على الوزن المثالي

حافظي على وزنك المثالي

يجب أن تحافظي على وزنك المثالي، والبعد عن السمنة وزيادة الوزن، عن طريق تناول الطعام الصحي، وشرب كميات كبيرة من الماء، وكذلك تناول الفواكه والخضروات بكميات أكبر من الخبز والمكرونة والأرز.

الابتعاد عن التدخين

حاربي التدخين

يجب أن تبتعدي عن التدخينن سواء كنت مدخنة أو تتعرضين للتدخين السلبي، كما يجب البعد عن تدخين الأرجيلة والسجائر الألكترونية فكل هذه الأشكال من التدخين كفيلة بتدمير صحتك وتدمير مناعتك، وتقلل من كفاءتك وقدرتك على العمل وبذل الطاقة.

ممارسة الرياضة

مارسي رياضة المشي

يجب أن تهتمي بالنشاط البدني بشكل يومي، حاولي الخروج إلى الطبيعة مهما كنت مشغولة، ومارسي الرياضة وخاصة المشي، ويمكنك ركوب الدراجة الهوائية مع الصديقات.

الحرص على الرضاعة الطبيعية

يساعدك رضيعك أثناء الرضاعة للحفاظ على صحتك

تعمل الرضاعة الطبيعية على التوزان النفسي للأم، وكذلك على رشاقة المرأة والحفاظ على وزنها المثالي، ويمنحها هذا السلوك الطبيعي حماية من السرطان، ويعيد الرحم لوضعه الطبيعي دون مضاعفات.

الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة

ابتعدي عن أشعة الشمس المباشرة

تعمل اشعة الشمس المباشرة والتعرض لها لفترات طويلة على تدمير البشرة، وموت خلايا الجلد، كما تزيد من فرص الاصابة بالسرطان، وتعمل أشعة الشمس على شيخوخة الجلد المباشرة، ويجب عدم التعرض للشمس مباشرة ولفترات طويلة بدون واق للشمس من نوع مناسب.

مابعة فحوصات الثدي

تابعي فحوصات الثدي

يجب أن تقومي بفحوصات الثدي الدورية لحمايتك من خطر الاصابة بسرطان الثدي، خاصة إذا كان هناك تاريخاً مرضياَ للسرطان في عائلتك، ويجب أن تقومي بفحص ميموجرام مرة كل سنتين في أحد المراكز المرخصة من قبل الجهاتالصحية المختصة.