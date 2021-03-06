لأول مرة منذ عامين.. ارتفاع أسعار النفط إلى 70 دولاراً

محمد الفلاح - السبت 6 مارس 2021

أغلقت أسعار النفط الجمعة عند أعلى مستوياتها في نحو عامين، بعدما اتفق المنتجون على زيادة إمدادات أبريل (نيسان) بكمية أقل من المتوقع.



وارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم مايو (آيار) 3.9 % في لندن، إلى 69.36 دولاراً، أعلى سعر إغلاق منذ أبريل(نيسان) 2019.

وفي نيويورك، ارتفع سعر برميل ويست تكساس الوسيط تسليم أبريل (نيسان) بـ 3.5% إلى 66.09 دولاراً، أعلى مستوى إغلاق منذ 22 شهرا.