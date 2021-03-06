شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لمرضى حساسية الغبار عند تنظيف المنزل لتجنب نوبات الربو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حساسية الغبار هي رد فعل تحسسي تجاه الحشرات الصغيرة التي تعيش في الغبار في منزلك، أولئك الذين يعانون من هذه المجموعة من الحساسية يجدون صعوبة في التنفس بعد جلسة تنظيف أو نفض الغبار، وما إلى ذلك داخل المنزل أو المكتب ويعانون من: العطسو سيلان أو انسداد الأنف ، احمرار أو حكة أو دموع في العين ، نوبة أزيز ، سعال ، ضيق في الصدر وضيق في التنفس ، حكة، وفقا لتقرير لموقع time now news.

ما الذي يسبب حساسية الغبار؟

التعرض لعث الغبار وهى الكائنات الدقيقة الموجودة في الغبار والسجاد والحيوانات الأليفة والأثاث وما إلى ذلك، وقوالب الفطريات، حبوب اللقاح ، شعر الحيوانات الأليفة ، الفراء أو الريش وغيرها يمكن أن تسبب حساسية من الغبار، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغبار ، فإن أنشطة التنظيف المنزلية مثل التنظيف بالمكنسة الكهربائية والكنس ونفض الغبار يمكن أن تثير جزيئات الغبار، مما يسهل استنشاقها ويؤدي إلى رد فعل تحسسي.

كيفية تجنب حساسية الغبار:

- عند إجراء التنظيف ، تأكد من عدم وجود الشخص المصاب بالحساسية.

- يجب على جميع أفراد المنزل استخدام قناع أثناء التنظيف.

- استخدم مرشحات هواء فعالة تزيل الغبار وحبوب اللقاح وما إلى ذلك.

- قم بإزالة السجاد والستائر التي تغطي الحائط (خاصة تلك الموجودة في غرفة النوم).

- ابعد الحيوانات الأليفة عن غرفة النوم ويفضل أن تكون خارج المنزل.

- استخدم علب "واقية من العث" على المراتب والوسائد.

- اغسل أغطية السرير بشكل متكرر بالماء الساخن.

- تغيير الملابس بعد العودة من الخارج.

- ارتدِ قناعًا عند التنظيف أو الخروج إذا كنت تعاني من حساسية الغبار.

- قم بزيارة الطبيب للحصول على جدول للوقاية والعلاج مصمم خصيصًا لك.

كيف تؤثر حبوب اللقاح على الأشخاص المصابين بالحساسية والربو:

حبوب اللقاح هى مسحوق ناعم جدًا تنتجه الأشجار والزهور والأعشاب لتخصيب نباتات أخرى من نفس النوع، في حين أن معظمنا قادر على الاستمتاع برائحة حبوب اللقاح في الهواء ، يسبب للبعض رد فعل مثل العطس وانسداد الأنف والعيون الدامعة وما إلى ذلك ، وذلك لأن العديد من الأشخاص لديهم استجابة مناعية معاكسة عندما يتنفسون حبوب اللقاح.

يعاني بعض الأشخاص من الحساسية تجاه حبوب اللقاح على مدار العام ، بينما يعاني البعض الآخر منها فقط في أوقات معينة من العام، يشار إلى حساسية حبوب اللقاح أيضًا باسم حمى القش أو التهاب الأنف التحسسي.

النصائح التي يجب تجنبها لمن يعانون من حساسية حبوب اللقاح:

- ابق بالداخل في الأيام الجافة والرياح يساعد المطر على إزالة حبوب اللقاح من الهواء قد تجد الأمر أسهل في مثل هذه الأيام.

- قم بتفويض الأعمال المنزلية (التي تثير مسببات الحساسية) للآخرين.

- خذ حمامًا لشطف حبوب اللقاح من بشرتك وشعرك بعد العودة من رحلة بالخارج.

- لا تعلق الغسيل بالخارج .