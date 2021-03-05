هل القهوة آمنة على المراهقين؟ 

بيروت - نادين محمد - على مدى العقود القليلة الماضية ، أصبحت القهوة مشروبًا شائعًا بين المراهقين. بينما يستمتع بعض المراهقين بالقهوة لنكهتها ، يستهلكها البعض الآخر للبقاء في حالة تأهب وتركيز.

الكافيين مركب ذو تأثير نفسي يحفز الجهاز العصبي المركزي ويجلب اليقظة. ومع ذلك ، فإن استهلاكه المفرط قد يكون له آثار سلبية ، خاصة بين المراهقين الذين لا تزال أجسامهم في طور النمو.



هل القهوة ضارة بالمراهقين؟

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القهوة ليست ضارة بشكل عام عند تناولها باعتدال. تعتبر حبوب القهوة مصدرًا طبيعيًا للكافيين ، والتي لا تزال آثارها على المراهقين غير معروفة تمامًا. تعترف إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن الكافيين مادة "آمنة" ومع ذلك ، فإن استهلاكه الزائد يمكن أن يسبب آثارًا ضارة ، خاصة عند المراهقين الذين يعانون من حساسية حتى لجرعة صغيرة من الكافيين.

قد يستهلك المراهقون الكافيين من مصادر متعددة ، مثل الشاي ومشروبات الطاقة والصودا والشوكولاتة. لذلك ، من الضروري مراقبة كمية الكافيين الإجمالية للمراهق من جميع المصادر.

ما مقدار الكافيين الذي يمكن أن يستهلكه المراهق؟

يقترح الخبراء أن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 عامًا يحدون من تناول الكافيين إلى 100 ملغ يوميًا ، أي ما يقرب من كوب واحد (8 أونصات) من القهوة أو فنجانين من الشاي. بينما تحتوي الصودا على مادة الكافيين (33 مجم / 8 أوقية) تحتوي مشروبات الطاقة على (100 - 150 مجم / 8 أونصات).

من المثالي الحفاظ على طريقة تناول الكافيين أقل من الحد لأن بعض المراهقين قد يكونون أكثر حساسية للكافيين من غيرهم ، وحتى الكميات الصغيرة قد تنتج آثارًا غير مرغوب فيها.

ما هي الآثار الجانبية للاستهلاك المفرط للقهوة؟

يمكن أن يؤدي الاستهلاك الزائد للقهوة إلى ما بعد الحد الآمن إلى تعريض المراهقين لمستويات عالية من الكافيين ، مما قد يتسبب في الآثار الجانبية التالية:

القلق والعصبية: وفقًا لجمعية علم النفس الأمريكية ، فإن تناول الكافيين الزائد يؤثر على قدرة الانتباه والمزاج والسلوك. قد يعاني المراهقون الحساسون أيضًا من التهيج والعصبية والقلق.



الأرق المستمر: على الرغم من أن الكافيين يجلب اليقظة ، إلا أن الاستهلاك الزائد قد يغير من آثار الهرمونات ، مثل السيروتونين والميلاتونين ، التي تنظم النوم. قد يؤدي تناول القهوة أو المشروبات الأخرى المحتوية على الكافيين في وقت قريب من وقت النوم إلى صعوبة النوم على المراهق.

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فقدان الشهية: يحفز الكافيين الجهاز العصبي الودي ، والذي يلعب دورًا في قمع الجوع وتعزيز الشبع. قد يؤدي الإفراط في تناول الكافيين يوميًا إلى كبح الشهية لدى المراهق.



تسوس الأسنان: القهوة معتدلة الحمضية وقد تسبب تسوس الأسنان، يزداد هذا الخطر أكثر إذا كانت القهوة قد أضافت السكر الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم نمو البكتيريا داخل الفم.



ضعف العظام: قد يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى زيادة إفراز الكالسيوم والمغنيسيوم في البول. قد يزيد من خطر ضعف العظام ، خاصةً إذا كان النظام الغذائي للمراهق لا يحتوي على ما يكفي من الكالسيوم والأطعمة الغنية بفيتامين د.

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