تجربتي مع الشاي الاحمر لتخسيس 5 كيلو في اسبوع

بيروت - نادين محمد - يناسب رجيم الشاي والسلطة من يريد خسارة 5 كيلوغرمات في اسبوع واحد. فهو يقوم على تناول مأكولات تحتوي على الكثير من المغذيات الاساسية وعلى التوقف عن تناول المأكولات التي تحتوي على الدهون الضارة والسكريات. ومن المهم في موازاة اتباعه ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. واليك تجربتي مع رجيم السلطة والشاي الذي يساعد على تخسيس 5 كيلو في 10 ايام.



يساعد هذا الرجيم إذاً على خسارة 5 كيلوغرامات على الأقل في اسبوع واحد. ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجب الالتزام باتباع هذا البرنامج.

الاثنين

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الفطور. كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، 50 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من الزبادي غير المحلى او 100 غ من الجبنة البيضاء قليلة الدسم، كوب من عصير البرتقال او الغريب فروت.

الغداء. طبق من سلطة الجزر، 150 غ من السمك المشوي في الفرن، كوب من البروكولي المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز.

العشاء. طبق سلطة، 70 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، 150 غ من الفراولة.

الثلثاء

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الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، كوب من بذور الشوفان مع القليل من الفواكه الحمراء، كوب من عصير البرتقال الطازج.

الغداء. طبق من سلطة الشمر، 150 غ من السلمون المشوي، حبة بطاطا مشوية في الفرن، حبة تفاح.

وجبة خفيفة. شرحات من الخيار، ملعقة طعام من زبدة الفستق.

العشاء. طبق من سلطة اللفت، 100غ من المعكرونة الكاملة، صلصة طماطم صنع منزلي، حبة اجاص.

الاربعاء

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الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، 50 غ من الخبز الكامل، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى او 100 غ من الجبنة البيضاء الخفيفة، كوب من عصير البرتقال الطازج.

الغداء. طبق من سلطة الخيار، 150 غ من لحم الدجاج الخالي من الدهون، 100غ من الأرز، خضار مشوية في الفرن.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء. طبق من سلطة نيسواز، 100 غ من التونا، 200 غ من الأناناس.

الخميس

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الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، كوب من الحليب مع الجوز، كوب من عصير البرتقال.

الغداء. طبق من سلطة الشمندر، 150 غ من لحم الدجاج الأبيض المشوي، خضار مشوية.

وجبة خفيفة. حبة اجاص.

العشاء. طبق من العجة بالأعشاب، 50 غ من الخبز الكامل، حبة دراق.

الجمعة

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الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، 50 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى، كوب من عصير البرتقال الطازج.

الغداء. طبق من سلطة الفجل، 150 غ من فيليه سمك مشوي، طبق من القرنبيط المشوي او المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. قبضة من الجوز او اللوز.

العشاء. بيضة مسلوقة، 50 غ من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة من الجبنة الخفيفة، حبة اجاص.

السبت

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الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، 50 غ من الخبز الكامل، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى، كوب من عصير البرتقال.

الغداء. طبق من سلطة الهليون، 150 غ من الإسكالوب المشوي، طبق من الخضار المشوية في الفرن، حبة كيوي.

وجبة خفيفة. حبة تفاح.

العشاء. طبق من سلطة اللوبياء، 100 غ من التوفو بسلطة الطماطم المنزلية، طبق سمك مشوي.

الاحد

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الفطور. كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، جوز مع الحليب والكاكاو من دون سكر، كوب من عصير البرتقال.

الغداء. طبق من السلطة اليونانية، قطعتان متوسطتا الحجم من السمك المشوي، طبق خضار مشوية على البخار.

وجبة خفيفة. 100غ من الفراولة.

العشاء. طبق من سلطة الجزر، بيضة مسلوقة، 50 غ من الخبز الكامل، حبة جزر. وهكذا يمكن خسارة ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات في اسبوع واحد بشكل نهائي.