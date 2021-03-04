تمارين الطفل في الشهر السادس

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 4 مارس 2021 04:35 مساءً - توصي جميع جمعيات الصحة والمعلمين البدنيين بضرورة قيام الأطفال بالأنشطة البدنية، ولكن ماذا عن الأطفال الصغار؟ وماذا عن المواليد والرضع؟ طفلك في عمر الستة أشهر يحتاج للحركة يوميا فالحركة جزء مهم من نمو الطفل وتساعد على التنسيق بين العين واليد وكذلك تساعد الطفل على المشي. فما هي التمارين المناسبة للطفل في الشهر السادس؟

عليك باختيار التمارين التي تقوم بتقوية العضلات ومن ضمنها اخترنا لك هذه التمارين المقدمة من خبيرة اليوغا كلير كويبوك مديرة Happy baby yoga

وفقا للخبراء فانه بإمكان الطفل الاستفادة من تمارين اليوغا ويمكن أن تساعد وضعيات اليوغا على التخفيف من الإمساك عند الأطفال والمغص والغازات ويمكن أيضا تحسين حالة النوم عند الأطفال. جربي التمارين التالية:

- التمرين الأول: اجعلي طفلك يستلقي على ظهره ويضع أرجله في الهواء ثم دعيه يمسك بقدميه محاولا التأرجح. إن لم يتمكن طفلك من الإمساك بقدميه فامسكيهما أنت برفق مع ثني الركبتين.

التمرين الأول

- التمرين الثاني: هذا التمرين مناسب للأطفال من بين عمر 6 و10 أشهر حين يكون الطفل قادرا على الزحف. دعي طفلك يضع كلتا يديه على الأرض ويضع مؤخرته في الهواء. من الأفضل أن تقومي بهذا التمرين أمامه وتدعيه يقلدك.

التمرين الثاني

- التمرين الثالث: ضعي طفلك على ظهره واضبطي باطن قدميه بحيث يتلامسان في الهواء ليشكلا فراشة. أثناء ضغطك برفق على قدمي الطفل تجاه معدته، شجعيه على فتح ذراعيه على الجانبين. قومي بلف أرجل الطفل جنبا لجنب

- التمرين الرابع: دعي طفلك يستلقي على بطنه وساعديه بأن ينظر للأعلى كي يرفع رأسه فهذا التمرين يقوي عضلات الرقبة.