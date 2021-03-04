أضرار لا تعرفينها عن الوجبات السريعة 

بيروت - نادين محمد - برجر، بطاطس مقلية ، كعك - كل هذه بالتأكيد أكلات محفزة للشهية ، لكن هل هي مفيدة لصحتنا؟ اكتسبت الوجبات السريعة شعبية لأنها لم تكن لذيذة فحسب ، بل كانت أيضًا أرخص من الأطعمة الصحية. بالإضافة إلى ذلك ، كان لديهم عمر تخزين أطول ويمكن الوصول إليها بسهولة أيضًا. ومع ذلك ، فقد تغيرت الأمور. مع الأطعمة الصحية التي أصبحت سهلة المنال ولذيذة ، لماذا ما زلنا ننغمس في الوجبات السريعة؟.

هناك أسباب لا حصر لها للتوقف عن تناول الوجبات السريعة، جمعنا لكِ أكثرها خطورة:

1- تزيد محيط الخصر

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الأطفال الذين يتناولون الوجبات السريعةبكثرة يزيدون بمقدار 6 أرطال سنويًا مقارنة بأولئك الذين يتناولون الأطعمة غير السريعة. مع ارتفاع معدل السمنة قد يصل إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها، لذا، أنتِ حاجة إلى وقف الرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة.

2.الدهون المشبعة والدهون المتحولة:

من المعروف أن هذين النوعين من الدهون يسببان العديد من أمراض القلب والأوعية الدموية التي تهدد الحياة ، بما في ذلك السكتة الدماغية وتصلب الشرايين.

3. ليس لها قيمة غذائية:

معظم الأطعمة السريعة لا تحتوي على أي قيمة غذائية. إنها خالية من العناصر الغذائية ، ولكنها محشوة بشكل عام بمواد كيميائي تفيد صحتكِ.

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4. معبأة بالهرمونات والمضادات الحيوية:

في كثير من الأحيان ، تأتي هذه الأطعمة السريعة مليئة بأنواع مختلفة من المواد الكيميائية والمضادات الحيوية. في حين أن بعض الأطباق تحتوي على بوتيل هيدروكينون العالي ، وهو هرمون موجود في الجسم، فإن البعض الآخر يحتوي على ثنائي ميثيل بولي سيلوكسان. ولا يقتصر الأمر على أطباق اللحوم المصنعة فحسب ، بل حتى الفواكه والخضروات لا يُستثنى منها لأنها تحتوي أيضًا على مبيدات حشرية ومواد كيميائية.



5. مصدر للبكتيريا

هل أنتِ متأكدي مما تضعيه داخل فمكِ؟ قد تبدو كل مكونات الوجبات السريعة هذه فاخرة ولكنها في الحقيقة مصدر للبكتيريا بجميع أنواعها.



6. بعضها يحتوي على المواد المسرطنة:

يتم تحضير الأطعمة السريعة المقلية باستخدام دهون مهدرجة رخيصة لزيادة مدة صلاحيتها.عندما تستخدم الدهون المهدرجة في درجات حرارة عالية للغاية لفترة معينة ، فإنها تتحول إلى مواد مسرطنة.

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