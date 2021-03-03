معلومات غريبة عن الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 مارس 2021 04:35 مساءً - عندما تحمل المرأة طفلاً، يجب أن يمر جسدها بالعديد من التغيرات؛ للتأكد من أنها والطفل يمران بأمان خلال الأشهر التسعة المقبلة (أو ما يقرب من ذلك)، وتتلهف المرأة الحامل إلى اكتشاف كل ما يدور خلال أشهر الحمل، وأبرز المعلومات الغريبة عن الحمل، لذلك توضحها الدكتورة أميمة فاروق استشاري النساء والولادة.

1. الرحم يصبح أكبر بكثير

الرحم يصبح أكبر

قبل الحمل، يكون رحم المرأة عادة بحجم برتقالة. بحلول الثلث الثالث من الحمل، يمكن أن يكون بحجم البطيخ. في الواقع، يمكن أن يتوسع حتى 500 ضعف الحجم أثناء الحمل.

2. أطول فترة حمل سجلت على الإطلاق كانت 375 يوماً

المراة

أطول مدة مسجلة لحمل امرأة هي 375 يوماً. عادة، يستمر الحمل حوالي 280 يوماً، لذا تأخر طفل بيني ديانا هانت بحوالي مائة يوم في عام 1945.

تعتبر حالات الحمل الأطول أكثر شيوعاً مما قد تظنين. أبلغت العديد من النساء عن الحمل لمدة 10 أو 11 شهراً، بدلاً من تسعة الأشهر المعتادة.

3. يزداد حجم دم المرأة الحامل بنسبة 40-50٪

الحمل

عند الحمل، يزيد حجم الدم بنسبة تصل إلى 50٪ للمساعدة في إمداد الجنين بكمية كافية من الدم المؤكسج.

4. يكبر قلبك أثناء الحمل

صحة الحمل

للمساعدة في ضخ كل هذا الدم الزائد حول الجسم، يجب أن يزداد حجم القلب.

5. كذلك قدماك

الحمل

ذكرت العديد من النساء أيضاً أن أقدامهن كبرت أثناء الحمل، بقدر الحجم الكامل أكبر. يمكن أن تنتفخ الكاحلان والقدمان أيضاً .

6. يمكن أن يتغير صوتك أثناء الحمل

الهرمونات

مع كل الهرمونات التي تدور حول جسم حامل، فليس من المستغرب أن تكون هناك بعض التغييرات. يمكن أن يتسبب ارتفاع هرمون الأستروجين والبروجسترون في تورم الطيات الصوتية، مما يعني فقدان بعض النغمات الصوتية الأعلى، وقد تظهر نغمات أقل.

7. يستطيع الأطفال سماع صوت أمهاتهم من داخل الرحم

سماع صوت الام

في حوالي 18 أسبوعاً، يكون الجنين قادراً على سماع الأصوات. من 25 إلى 26 أسبوعاً، يكون أكثر استجابة للضوضاء ويستجيب في الرحم.

8. بعض النساء الحوامل يصبن بمرض السكري

مرضي السكر

يحدث سكري الحمل عندما يكون السكر في دم المرأة الحامل مرتفعاً جداً ولا يستطيع البنكرياس مواكبة توفير الأنسولين الكافي. عادة ما يختفي بعد الولادة.

9. ترتخي مفاصلك أثناء الحمل

مفاصل الحامل

أثناء الحمل، ينتج الجسم هرموناً يسمى ريلاكسين يعمل على تليين الأربطة، وهي الأنسجة التي تربط مفاصلك. هذا للمساعدة في جعل الحوض أكثر مرونة أثناء الولادة.



10. حاسة الشم لديك يمكن أن تتغير

الحمل فى الاشهر الاولى

عادة ما تعاني النساء الحوامل من زيادة في حاسة الشم في الأشهر الثلاثة الأولى، والتي يمكن أن تكون علامة على أنك حامل في المقام الأول. قد تكون طريقة تطورية لمساعدة النساء الحوامل على تجنب الأطعمة غير الآمنة.

11. قد يتغير لون أجزاء منك

للحامل

عندما يتغير جسم الحامل، يمكن أن تظهر عليه علامات تمدد الجلد، والتي عادة ما تكون أكثر شحوباً من الجلد الطبيعي. يمكن أن تصاب النساء أيضاً بالكلف، مما يؤدي إلى ظهور بقع داكنة على الوجه. الخط الموجود أسفل المعدة، والذي يسمى الخط الأسود، يصبح أغمق أيضاً.

يمكن أن يتغير لون المهبل أيضاً. أفادت بعض النساء أنه يتحول إلى اللون الأرجواني أو الأزرق، وهو ما يُعرف باسم علامة تشادويك. حوالي 10٪ من النساء يصبن أيضاً بدوالي زرقاء تظهر هناك، ولكن يجب أن تختفي بعد أسابيع قليلة من الولادة.

12. بعض الجينات تعني أنك لا تستطيعين الحمل

الحمل

بعد عام من محاولة الحمل، يعاني الزوجان من العقم من الناحية الفنية، على الرغم من أن هذا لا يعني أنهما لن ينجبا طفلاً. في بعض الأحيان، على الرغم من ذلك، تعني الجينات أن الزوجين لن ينجبا طفلاً.

يؤثر اضطراب كروموسومي يسمى متلازمة تيرنر على بعض النساء. هذا يعني أن لديهن كروموسوم X واحد فقط بدلاً من اثنين، لذلك لا يمكن التكاثر.

من الأسباب الشائعة لخصوبة الذكور حدوث طفرة في جين CFTR، والتي تسبب الغياب الخلقي الثنائي للـ Vas Deferens (CBAVD). هذا يعني أن الحيوانات المنوية لا يمكنها ترك الخصيتين بمفردها، ولكن لحسن الحظ، يمكن أن تساعد العلاجات الرجال في إنجاب الأطفال.

13. فصيلة دمك يمكن أن يكون لها تأثير أيضاً

فصيلة الدم

في عام 2010، وجدت دراسة أن النساء المصابات بفصيلة الدم O قد يجدن صعوبة في الإنجاب مقارنة بالأشخاص ذوات فصائل الدم المختلفة. يبدو أن أولئك الذين لديهن دم من النوع A أكثر خصوبة.

14. الدم يمكن أن يكون أيضاً خطراً على الطفل

فصيلة الدم

أثناء الاختبار، يتم إجراء اختبارات الدم على النساء الحوامل. إحداهن تحدد ما إذا كانت "ريسوس إيجابية" أو "ريسوس سلبية". النساء الإيجابيات لديهن مستضد معين على سطح خلايا الدم، مما قد يعني مشاكل أثناء الحمل.

إذا كان لدى المرأة طفل مع رجل لديه ريسوس إيجابية، فقد يكون لدى الطفل دم ريسوس إيجابية أيضاً، حتى لو كانت ريسوس سلبية. في هذه الحالة، يمكن للمرأة تطوير أجسام مضادة ضد مستضدات الريسوس. عادة لا تكون هذه مشكلة في الحمل الأول، ولكنها قد تسبب مشاكل للحمل اللاحق.

15. يعاني بعض النساء من ضعف الذاكرة

صحة

حوالي 80٪ من النساء يعانين من ضعف في الذاكرة، وفقاً للبحث. لكن من غير الواضح سبب ذلك. قد يكون هذا وقتاً متأخراً من الليالي، والإرهاق، وضغوط الترحيب بحياة جديدة في العالم.

16- يولد معظم التوائم في العالم في وسط أفريقيا

الحمل بتوائم

يوجد في بنين في وسط أفريقيا أكبر عدد وطني للتوائم في المتوسط​​، حيث يبلغ 27.9 لكل 1000 ولادة.

17. الحموضة المعوية يمكن أن تعني حقاً أن الطفل لديه شعر أكثر

حموضة الحامل

وجدت دراسة صغيرة أنه يمكن أن يكون هناك بعض الحقيقة في قصة الزوجة العجوز. يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من الأستروجين والبروجسترون إلى تحفيز نمو الشعر وإرخاء المريء أيضاً، مما يؤدي إلى ارتداد الحمض أو حرقة المعدة.

18. أكبر عدد من الأطفال المولودين في وقت واحد

التوائم

هو ثمانية، ستة أولاد وفتاتان.

19. في سن الثلاثين، يتغير الحمل بنسبة 20٪ للزوجين

لكن هذا ينخفض ​​إلى 5٪ بحلول سن الأربعين.

20- تفرز المرأة الحامل هرمون الأستروجين

تفرز المرأة الحامل هرمون الأستروجين في اليوم أكثر مما تنتجه النساء غير الحوامل في السنة

هرمون الأستروجين



تزرع المرأة مشيمة -عضواً إضافياً- أثناء الحمل، وتنتج الهرمونات. عند اكتمال الحمل، ستنتج المرأة الحامل هرمون الأستروجين في يوم واحد أكثر مما تنتجه المرأة غير الحامل في غضون ثلاث سنوات.