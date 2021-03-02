شكرا لقرائتكم خبر عن اتباع نظام غذائى غنى بالكربوهيدرات "الرديئة" يسبب الإصابة بالنوبات القلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية أن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات رديئة الجودة يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والموت،وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.



دراسة: النظام الغذائي منخفض الجودة من الكربوهيدرات مرتبط بالنوبات القلبية

وأوضحت الدراسة التى نشرت في مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين التى تصدرها جمعية أطباء ماساشوستس الأمريكية بالتعاون مع معهد أبحاث صحة السكان (PHRI) بجامعة ماكماستر بكندا أن فريق البحث استخدم استبيانات غذائية لقياس المدخل الغذائي طويل المدى للمشاركين وتقدير مؤشر نسبة السكر في الدم (ترتيب الطعام بناءً على تأثيرها على مستويات السكر في الدم) والحمل الجلايسيمي (عدد الكربوهيدرات في الطعام مضروبًا في مؤشر نسبة السكر في الدم) من الحميات.

وتم تسجيل 8780 حالة وفاة و8252 حالة قلبية وعائية رئيسية بين المشاركين خلال فترة المتابعة.

وقال المؤلف الأول للدراسة ديفيد جينكينز، أستاذ علوم التغذية والطب في الجامعة: "لقد كنت أدرس تأثير الأنظمة الغذائية عالية نسبة السكر في الدم لعقود عديدة ، وتؤكد هذه الدراسة أن استهلاك كميات كبيرة من الكربوهيدرات ذات الجودة الرديئة يمثل مشكلة في جميع أنحاء العالم".