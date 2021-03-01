5 علاجات طبيعية للبرد والإنفلونزا

بيروت - نادين محمد - التغير في الطقس يسبب الحساسية و البرد والإنفلونزا، خاصة عندما يتغير الطقس فجأة. حالات البرد والانفلونزا حتى لو لم تكن شديدة، يمكن أن تسبب الكثير من الانزعاج.

يُنصح دائمًا بمعالجة البرد والإنفلونزا في المراحل الأولية حتى لا تتفاقم إلى مرحلة أكثر خطورة أو سعال شديد. إذا كنتِ تبحثين عن علاجات طبيعية للبرد والانفلونزا، جربي الوصفات القادمة.

1-بخار زيت الكافور

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يساعد زيت الأوكالبتوس أو الكافور في علاج احتقان الأنف لأن له أيضًا خصائص مضادة للميكروبات و للالتهابات. قومي بإضافة بضع قطرات من زيت الكافور العطري في الماء الساخن وقومي باستنشاق البخار لمدة 5 إلى 10 دقائق. من الأفضل القيام بذلك قبل النوم.



2- حليب ذهبي

يشتهر الحليب الذهبي بخصائصه العلاجية وتعزيز المناعة وخصائصه المضادة للميكروبات. الحليب الذهبي المعروف أيضًا باسم حليب الكركم ويحظى بشعبية الأن ومن السهل جدًا تحضيره.



تحتاج إلى كوب من أي حليب من اختيارك وملعقة صغيرة من الكركم ورشة من الفلفل الأسود والعسل حسب الذوق. امزج جميع المكونات واتركها حتى الغليان. صبي هذا الحليب الذهبي في كوب واشربيه ببطء.

3- شاي الزنجبيل

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شاي الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات. كما أنه يساعد على تعزيز المناعة وتحسين آلية مقاومة الجسم. لتحضير شاي الزنجبيل ، أضيفي بوصة واحدة من الزنجبيل مقطعة إلى شرائح في كوب من الماء واتركيها تنضج على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع الغطاء. يصفى ويضاف العسل حسب الذوق ويرشف عليه وهو لا يزال دافئًا.

4- الزنجبيل والثوم

لتحضير علاج فعال للزكام والإنفلونزا ، أضفِ 2 زنجبيل متوسط الحجم مقطّعين إلى شرائح في كوب واحد من الماء مع 3 إلى 4 حبات ثوم مطحونة و 2 ملاعق كبيرة من العسل. يُضاف في قدر ويُطهى لمدة 15 إلى 20 دقيقة مع تغطيته. اهرسي جميع المكونات معًا وصفي المحلول المركز. تناولي المزيج بعد تخفيفه بالماء.

5- ماء خل التفاح

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خل التفاح له خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة. كما أنه يساعد على توازن درجة الحموضة الداخلية ويساعد في مكافحة الالتهابات الخفيفة والحساسية. قومي بإضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الساخن وتناوليه.



