شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إجراءات مهمة لحماية مرضى السكري من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، وتأثيره السلبي على أصحاب الأمراض المزمنة، يتعين على مرضى السكري الالتزام بعدد من الإجراءات الاحترازية، لتقليل فرص الإصابة بعدوى كورونا المستجد (كوفيد-19).

فيما يلي عدة إجراءات ضرورية لحماية مرضى السكري من العدوى:

1- ارتداء الكمامة الطبية، خاصة في الأماكن المزدحمة.

2- غسل اليدين باستمرار بالماء الجاري والصابون أو تطهيرهما بالكحول الإيثيلي.

3- تجنب لمس الفم أو الأنف أو العين خارج المنزل.

4- تنظيف وتطهير الأسطح والأكياس بعد شراء الأطعمة.

5- الحصول على القسط الكافي من النوم.

6- ممارسة رياضة المشي في المنزل أو تحريك مفاصل الجسم أثناء الجلوس.

7- الجلوس تحت أشعة الشمس يوميًا، لمدة تتراوح من 20 لـ30 دقيقة، لإمداد الجسم بفيتامين د الذي يساعد على تقوية المناعة.

8- مراقبة نسبة السكر بالدم والحصول على جرعات الإنسولين دون الإخلال بالمواعيد التي حددها الطبيب.

9- اتباع نظام غذائي صحي، يعتمد بشكل أساسي على الخضروات والفواكه والبروتينات، مع مراعاة الابتعاد عن النشويات والسكريات.

10- التواصل الدائم مع الأهل والأقارب والطبيب المعالج، خاصة إذا كان مريض السكري يعيش بمفرده.