شكرا لقرائتكم خبر عن هل تناول البيض يرفع نسبة الكولسترول بالدم؟.. طبيب يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى علاقة تناول البيض بارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم. وقال “الذيابي”، في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، أن صفار البيض يعد من الأطعمة عالية الكولسترول، بينما بياض البيض يعتبر منخفض أو خالي الكولسترول. وأكد أن الأطعمة الأخرى وطريقة تحضير البيض مرتبطة بزيادة دهون الدم أكثر من تناول البيض نفسه.

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