شكرا لقرائتكم لقاح كورونا هذا مصير الجرعات المتبقية بقوارير اللقاح بعد استخدامها بكوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سمحت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية للعاملين في مجال الصحة باستخلاص جرعات إضافية من قوارير لقاحات فيروس كورونا التي طورتها شركتا "أسترازينكا" و"فايزر- بايونتك".

من حملة التطعيم ضد كورونا في كوريا الجنوبية

جاء القرار اليوم السبت بعد أن أبلغ بعض العاملين الصحيين، الذين كانوا يعطون جرعات من لقاح "أسترازينكا" للفئات المشمولة بحملة التطعيم، السلطات أنهم ما زالوا يرون جرعات إضافية متبقية في الزجاجات التي تم استخدام كل منها لـ10 حقن.

وقالت مسؤولة الوكالة جيونغ غيونغ شل، إن العمال المهرة قد يكونون قادرين على استخلاص جرعة أو جرعتين إضافيتين من كل قنينة إذا استخدموا محاقن منخفضة الحجم، لتقليل الأمصال المهدرة.

من حملة التطعيم ضد كورونا في كوريا الجنوبية

ومع ذلك، قالت إن الوكالة لا تسمح للعاملين الصحيين بدمج اللقاحات المتبقية في زجاجات مختلفة لإنتاج جرعات أكثر.

وكانت الوكالة قد سمحت سابقًا بـ10 حقن لكل قنينة من لقاح "أسترازينكا" و6 لكل قنينة من لقاح "فايزر".

وتقوم كوريا الجنوبية، التي أطلقت حملتها العامة للتطعيم يوم الجمعة، بإعطاء جرعات "أسترازينكا" للنزلاء والعاملين في مرافق الرعاية طويلة الأجل، وتلك الخاصة بشركة "فايزر" للعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية.

وأبلغت كوريا الجنوبية يوم السبت عن 405 حالات إصابة أخرى بفيروس كورونا.