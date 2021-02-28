شكرا لقرائتكم توتر في لبنان.. حملات بين أنصار البطريرك وحزب الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تمر مواقف أبرز القيادات الدينية المسيحية في لبنان مرور الكرام، فقد توالت خلال الساعات الماضية موجة الانتقادات والغضب، بين أنصار البطريرك الماروني بشارة الراعي، وبين مؤيدي حزب الله وأنصاره.

وانشغلت مواقع التواصل بحملات سخرية وشتائم أحيانا بين الفريقين، بما يظهر حجم الخلاف والاختلاف الذي لا يزال سائدا بين الطرفين، على الرغم من التحالف الذي أقامه قبل سنوات رئيس الجمهورية ميشال عون عندما كان على رأس حزب "التيار الوطني الحر" مع حزب الله بما عرف في حينه بـ"اتفاق مار مخايل".

فالشرخ بين قسم كبير من المسيحيين وحزب الله لا زال على أوجه، لا سيما مع اتهام الأخير بجر البلاد إلى معارك خارجية لا شأن له فيها.

#لكل_احتلال_بطريرك

وخلال الساعات الماضية تصدر وسم #لكل_احتلال_بطريرك في إشارة إلى مواقف المرجع الديني المنتقد للتدخلات الخارجية، والمطالب بالحياد، قابله أنصار حزب الله بوسم #المقاومة_مجد_لبنان .

وبين هذا وذاك، أكد الراعي مجددا أمس تمسكه بالمطاتلبة بمؤتمر جولي من أجل حياد لبنان.

وسمان متصارعان

حياد لبنان

وأمس السبت تجمّع آلاف اللبنانيين في باحة البطريركية المارونية شمال شرق بيروت، تأييداً لدعوة البطريرك الماروني إلى عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لإنقاذ لبنان، ما أثار انتقادات حزب الله.

وقال الراعي من نافذة الصرح أمام الآلاف الذين وصلوا بالسيارات وسيرا على الأقدام الى المكان، وبينهم رجال دين من مذاهب إسلامية، "نريد من المؤتمر الدولي إعلان حياد لبنان فلا يعود ضحية الصراعات والحروب، وأرض الانقسامات، وبالتالي يتأسّس على قوّة التوازن، لا على موازين القوى التي تنذر دائماً بالحروب".

كما أضاف "نريد من المؤتمر أن يوفّر الدعم للجيش اللبناني، ليكون المدافع الوحيد عن لبنان، والقادر على استيعاب القدرات العسكرية الموجودة لدى الشعب اللبناني من خلال نظامٍ دفاعي شرعي يُمسك بقرار الحرب والسلم"، في انتقاد واضح لسلاح حزب الله الذي يملك ترسانة عسكرية ضخمة يرفض التخلي عنها بحجة مقاومة إسرائيل.

من مسيرة التأييد للبطريرك الماروني في لبنان (فرانس برس)

إلى ذلك، قال "طالبنا بمؤتمر دولي خاص بلبنان لأننا تأكدنا أن كل ما طرح رُفض حتى تبقى الفوضى وتُسقط الدولة ويتم الاستيلاء على مقاليد السلطة"، مضيفاً "نحن نواجه حالة انقلابية بكل معنى الكلمة".

"ارهابي ارهابي حزب الله ارهابي"

كما وجّه الراعي انتقادات قاسية للطبقة السياسية، قائلا "أن تتركوا الأمور كما هي والدولة تنهار والشعب يجوع ويُقهر، فهذا ما لا يمكن لنا ان نقبله بأي شكل من الاشكال"، داعياً اللبنانيين الى عدم السكوت عن "فشل" هذه الطبقة "والخيارات الخاطئة والانحياز". وتابع "لا تسكتوا عن الفساد... لا تسكتوا عن الحدودِ السائبة... لا تسكتوا عن فوضى التحقيق في جريمة المرفأ... لا تسكتوا عن السلاح غير الشرعي وغير اللبناني".

وعلى وقع هتافات قاطعته "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"ارهابي ارهابي حزب الله ارهابي"، و"ايه ويلا ايران اطلعي برا"، قال "لا تسكتوا عن مصادرة القرار الوطني، لا تسكتوا عن الانقلاب على الدولة والنظام، لا تسكتوا عن عدمِ تأليف حكومة".

من مسيرة التأييد للبطريرك الماروني في لبنان (فرانس برس)

يأتي هذا فيما يغرق لبنان منذ خريف العام 2019 في أزمة اقتصادية غير مسبوقة فاقمها انفجار مروع في 4 آب/أغسطس في مرفأ بيروت، ثم تفشي فيروس كورونا

واستقالت حكومة أولى بعد انطلاق حركة احتجاجات شعبية عارمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 وحكومة ثانية بعد نحو أسبوع من الانفجار، لكن حتى اليوم، لم تتمكن القوى السياسية رغم ضغوط دولية قادتها فرنسا من تشكيل حكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات ملحة اشترطها المجتمع الدولي مقابل تقديم دعم مالي للبنان.

من مسيرة التأييد للبطريرك الماروني في لبنان (فرانس برس)

وكان الراعي أطلق "وثيقة الحياد الناشط" في 17آب/أغسطس، مطالباً بإبعاد لبنان عن صراعات المنطقة وعدم تدخل دول أخرى في شؤونه، ودعا في 9 شباط/فبراير الأمم المتحدة الى عقد مؤتمر دولي "للمساعدة على إنقاذ لبنان".

وأثارت دعواته في حينها أيضا انتقادات صدر أبرزها عن حزب الله على لسان أمينه العام حسن نصرالله الذي قال إن الدعوة الى عقد مؤتمر دولي هو توجه نحو "التدويل" الذي " يتنافى مع السيادة وقد يكون غطاء لاحتلال جديد".

