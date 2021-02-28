شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك عبدالله الطبية: النشاط البدني يُحسن الصحة العقلية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: شددت مدينـة المـلك عبـدالله الطبيـة على أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض. وقالت مدينة الملك عبدالله الطبية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن النشاط البدني يُحسن الصحة العقلية والمزاج.

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