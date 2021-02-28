شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تحتاج المرأة بعد سن الخمسين.. البروتين وفيتامين (د) وتقليل الملح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقدم العمر يخضع جسم المرأة للعديد من التغييرات الخارجية والداخلية، حيث بعد سن الخمسين يبدأ الأيض فى الانخفاض والدخول فى سن اليأس وفقدان كتلة العضلات ويصبحن أكثر عرضة للإصابة بمشاكل صحية مزمنة، للتغلب على كل هذه المشكلات والحفاظ على صحة جيدة ويحتاجن إلى تعديل نظامهن الغذائى وفقًا لمتطلبات أجسامهن فى هذه المرحلة العمرية، ويرصد موقع "timesofindia" بعض التغييرات الأساسية فى النظام الغذائى للمرأة بعد اجتياز سن الخمسين.

- فيما يلى.. 5 تغييرات على النظام الغذائى للمرأة بعد سن الخمسين: 1- البروتين للحفاظ على صحة العضلات

يصاحب الشيخوخة فقدان بكتلة العضلات، حيث تشير دراسات إلى أن كتلة العضلات تنخفض بنسبة تتراوح بين 3-8% فى كل عقد بعد سن الثلاثين ويزداد معدل الانخفاض بشكل كبير بعد سن الستين، والسبب فى ذلك هو قلة الحركة الجسدية وانخفاض معدل تناول البروتينات، لذلك من المهم إضافة البروتين للنظام الغذائى لمنع فقدان كتلة العضلات.

2- الكالسيوم لصحة العظام

مع تقدمنا ​​فى العمر تنخفض كثافة العظام أيضًا، وقد نكون عُرضة لهشاشة العظام خاصة بالنسبة للنساء بسبب ترقق العظام وانخفاض مستوى هرمون الاستروجين الى يحمى العظام، لذلك من المهم إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالكالسيوم إلى النظام الغذائى لتحسين صحة العظام.

3- تقليل الملح

يمكن أن يزيد تناول الملح من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم، لذلك بالنسبة لكبار السن من الأفضل الحفاظ على مستوى الملح اليومى عند 1500 مجم، فيمكنك إضافة نكهة إلى طعامك باستخدام الأعشاب والتوابل الأخرى.

4- فيتامين ب12 لتحسين وظائف المخ

للشيخوخة أيضًا تأثير سلبى على أداء الدماغ، مثل النسيان والضباب وقلة التركيز، لذلك من المهم الحفاظ على صحة الدماغ من خلال إضافة أطعمة تحتوى على فيتامين ب12 إلى النظام الغذائى والذى يتوافر فى الغالب فى المنتجات الغذائية الحيوانية، حيث إن الجرعة اليومية الموصى بها من فيتامين ب12 للنساء فوق سن الخمسين هى 2.4 ميكروجرام.

5- فيتامين (د) لصحة جيدة

نقص فيتامين د شائع بين الناس فى جميع الفئات العمرية، حيث يلعب هذا الفيتامين دورًا مركزيًا فى العديد من الوظائف الداخلية للجسم وهو ضرورى للنساء فوق سن الخمسين، ويمكن أن يساعد فى الوقاية من أمراض القلب وهشاشة العظام والسكرى والسرطان وزيادة الوزن، حيث أن الحد الأدنى من المتطلبات اليومية لفيتامين (د) للنساء فوق سن الخمسين هو 600 وحدة دولية.