تطوير اختبار يكشف أي نوع من كورونا يحمل المريض

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 فبراير 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

يجري تطوير اختبار سريع لفيروس كورونا يمكن أن يكتشف بسرعة النوع الذي يحمله المريض للمساعدة في مكافحة الطفرات.

الطريقة الجديدة التي تتضمن تحديثًا طفيفًا لاختبارات PCR الحالية تخضع لتجارب سريرية من قبل خبراء في شركة التكنولوجيا الحيوية Novozymes في الدنمارك.

ويمكن للبروتوكول المعدل فك شفرة ما إذا كان الشخص يعاني من السلالة التي نشأت لأول مرة في كنت، قبل أن تنتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ويمكنه أيضاً اكتشاف الطفرات في جنوب إفريقيا والبرازيل، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت ستيفاني أوروم عالمة الأبحاث في نوفوزيمز “لقد كتبنا بروتوكولاً جديداً لفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل الحالي والذي يتطلب مكونًا إضافيًا واحدًا ونختبره الآن في إعداد سريري على المرضى”.

وأوضحت الدكتورة ستيفاني “لقد طلبوا منا تطوير طريقة فحص يمكنها اكتشاف الطفرات في المتغيرات الجديدة، مع استمرار التوافق مع بروتوكول PCR الحالي”.

ويعطي اختبار كورونا الجديد الرائد النتائج على الهواتف الذكية في عشر دقائق، وتضيف ستيفاني “نحن نعمل بأسرع ما يمكن، لكنه تحد جيد، ويتعلق الأمر بمساعدة الناس ووقف الطفرات الجديدة من الانتشار”.