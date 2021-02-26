أسباب ضيق الشعب الهوائية عند الأطفال وعلاجها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 فبراير 2021 01:48 مساءً - يتعرض الاطفال لأمراض تنفسية مختلفة، وقد تكون بسبب التعرض للبرد، وبعضها لأسباب تحسسية، والبعض منها ينشأ لاصابات خارجية بالعدوى، ولذلك يصاب الطفل بضيق التنفس والسعال في معظم الحالات، ومن هذه الأمراض التي تصيب جهازه التنفسي ما يعرف بضيق الشعب الهوائية، والذي يشرح عنه الدكتور لبيب عبد المولى، إستشاري الأمراض التنفسية والصدرية كالآتي.

لماذا يحدث ضيق الشعب الهوائية عند الأطفال؟

قد يحدث لعدوى فيروسية

يحدث ضيق الشعب الهوائية عند الأطفال بسببعدوى فيروسية أو إلتهاب يصيب القناة التنفسية السفلية، مما يؤدي لتهيج الممرات الهوائية في الرئة، مما يتسبب في أنها تضيق وتتضخم بسبب زيادة افراز السائل المخاطي، كما أنه يحدث بعض الانقباض للعضلات الملساء المكوّنة للشّعب الهوائية، وبالتالي يحدث ضيق التفنس عند الأطفال، بالإضافة لأعراض أخرى.

أسباب ضيق الشعب الهوائية عند الأطفال

قد يحتاج لأجهزة مساعدة

برودة الجو مع بدء حلول فصل الشتاء.

تعرض الطفل لاستنشاق المواد الكيميائية.

تعرض الطفل للهواء الملوث بالدخان.

مضاعفات ضيق الشعب الهوائية عند الأطفال

قد يتحول لمرض مزمن

الاصابة بأمراض القلب الوعائية.

الإصابة بداء الانسداد الرئوي المزمن.

الإصابة بمرض الربو.

الإصابة الارتجاع المعدي المريئي.

صفير في الصدر باستمرار.

وتغير في الأحبال الصوتية نتيجة لتراكم المخاط.

أعشاب لعلاج ضيق الشعب الهوائية عند الأطفال

أوراق الجوافة الخضراء

أوراق الجوافة

تعتبر أوراق الجوافة من الأعشاب التي توصف لتقليل مشاكل الجهاز التنفسي، حيث تساعد على التقليل من السعال وأعراض المشاكل التنفسية، قومي بغلي الأوراق ثم تصفيتها وتقديمها للطفل عدة مرات في اليوم.

أوراق الزعتر الأخضر

الزعتر الأخضر

يشبه بعض أخصائيو التغذية أهمية الزعتر الأخضر للجسم مثل أهمية الفنيك لتنظيف البيت، وتظهيره حيث يعمل على تقليل السعال وإزالة الاحتقان، قومي بغلي الأوراق وتصفيتها وتقديمها للطفل بعد تحليتها بالعسل للتخلص من المذاق اللاذع.

حصى لبان الدكر

حصى لبان الدكر

يعد حصى لبان الدكر من الوصفات السحرية التي توصف للسعال وتنقية الحبال الصوتية ومشاكل الجهاز التنفسي، ويتم نقع الحبات ليلاً بماء ساخت وتغطيتها، وتشرب في اليوم التالي، ويمكن تحليتها للتخلص من المذاق المرير بها، أو خلطها بأوراق البقدونس لكي يستسيغها الطفل.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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