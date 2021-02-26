علامات ذكاء الطفل الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 26 فبراير 2021 01:48 مساءً -

البعض يظن بان علامات الذكاء لا تظهر على الأطفال قبل سن الدراسة، ولكن في الحقيقة أنه يمكن التعرف على علامات ذكاء الطفل من عمر الرضاعة. فمن منا لا يتمنى بأن يكون طفله ذكياً، ولكن معرفة العلامات امر ومحاولة تعزيزها وتنميتها امر آخر. وسنركز هنا في حديثنا عن علامات الذكاء للطفل الرضيع والتي ليس بمقدور الأم أو الأب تنميتها في هذه المرحلة، ولكن من المهم التعرف عليها لكي يتم العمل على تعزيزها في الفترة المقبلة.

فالطفل الذي يتمتع بهذه السمات في عمر الرضاعة يعني انه طفل ذكي وفقا للطبيب النفسي أرن جنسن رئيس قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين في جامعة نورثوسترن:

- قدرة مبكرة على تقليد أصوات الآخرين

- البحث عما حوله

يبحث عما حوله

- يقظة عالية

- شديد الحساسية للأصوات، الروائح والطعم

- ردود فعل قوية للأشياء التي لا يرتاح لها

- دائم البحث عما يحفزه

- حاجته قليلة للنوم

حاجته للنوم قليلة

- يسبق أقرانه بقدراته عندما تقارنيه بمواليد من نفس عمره

- قدرة التركيز لديه عالية. فغالباً المواليد لا يستطيعون التركيز لأكثر من 15 ثانية، ولكن إن تجاوز رضيعك هذه المدة فهذه إحدى علامات الذكاء

- يستمتع عندما يكون بمفرده وأحيانا يفضل العزلة على أن يكون محاطاً بعدد من الأشخاص

- قد يبدو الأمر غريباً، ولكن بعض الدراسات وجدت بأن هنالك علاقة بين وزن المولود وقت الولادة وحدة ذكائه فزيادة وزن المولود تعني زيادة طفيفة في نسبة ذكائه