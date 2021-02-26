لقاح كورونا.. أرقام التطعيم في هولندا وسويسرا وإيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج، الجمعة، أن 621ر891 شخصا في هولندا تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في هولندا بلغ 09ر1 مليون، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 561ر15 حالة، وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام.

فيما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، أن 556ر675 شخصا في سويسرا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في سويسرا بلغ 553 ألفا و867 حالة. ووصل إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 9954، وأعلنت سويسرا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام.

وكشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، الجمعة، أن ثلاثة ملايين و920 ألف شخص في إيطاليا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر 91 ألفا و831 جرعة من اللقاح في اليوم، وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر سنتين و7 أشهر لتطعيم 75 في المئة من السكان بجرعتين من اللقاح.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 8 أسابيع، وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إيطاليا بلغ 87ر2 مليون، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 96 ألفا و974، وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وأربعة أسابيع.