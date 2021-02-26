شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط الشعر أحد أعراض كورونا الممتدة.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعافى من الإصابة بفيروس كورونا لم يعد هو نقطة النهاية مع هذه الفيروس، ولكن مرضى كوفيد 19 لا يزالون يتحملون المضاعفات لفترة طويلة بعد شفائهم وفقًا لدراسة حديثة ، أبلغ العديد من الناجين من الوباء عن تساقط الشعر كأحد الآثار طويلة المدى للإصابه بالعدوى، وفقًا للدراسة التى نُشرت في The Lancet ، اشتكى ربع الناجين من كورونا من تساقط الشعر كأثر رئيسي بعد التعافى.

ووفقا لتقرير لموقع times of india مصطلح كورونا الطويل هو مصطلح يستخدم لتحديد الأعراض التي يواجهها الأشخاص وتأثيرات الفيروس التاجي على مختلف الأفراد لأسابيع أو أشهر بعد المرض الأولي، وفقًا للمعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE) ، يستمر اثار كورونا الطويلة الأمد لأكثر من 12 أسبوعًا، ومع ذلك تدعي دراسات أخرى أن الأعراض يمكن أن تستمر لأكثر من ثمانية أسابيع.

وزعمت دراسة حديثة أن الناجين من كورونا واجهوا أعراضًا حتى بعد ستة أشهر من الشفاء، والتي كان تساقط الشعر مصدرًا رئيسيًا للقلق.

في حين أن الصلع أو تساقط الشعر قد يكون منتشرًا ومشكلة شائعة يواجهها العديد من الأشخاص حول العالم لأسباب مختلفة ، فقد أشارت النتائج الحديثة إلى أنه يمكن أن يكون أحد أعراض فيروس كورونا.

قام الباحثون الذين أجروا الدراسة بتقييم 1655 مريضًا في المستشفى في ووهان ، الصين ، منهم 359 فردًا (22٪) عانوا من تساقط الشعر بعد ستة أشهر من خروجهم من المستشفى، وواصلت الدراسة تحديد أن تساقط الشعر كان أكثر انتشارًا عند النساء منه عند الرجال.

الأعراض الأخرى الممتدة لكورونا

إلى جانب تساقط الشعر، أشارت نتائج الدراسة أيضًا إلى انتشار أعراض مثل التعب أو ضعف العضلات وصعوبة النوم والقلق أو الاكتئاب، ووفقًا للتقارير ، فإن المرضى الذين أصيبوا بمرض شديد أثناء إقامتهم في المستشفى كانوا يعانون من ضعف شديد في قدرات انتشار الرئة ومظاهر تصوير غير طبيعية للصدر في حين تم الإبلاغ عن تساقط الشعر في 22٪ من المرضى ، اشتكى 26٪ من صعوبة في النوم وتم الإبلاغ عن القلق والاكتئاب في 23٪ من المرضى.