تعرف على أعراض الإصابة بسرطان الجهاز الهضمى

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القاهرة - سامية سيد - أصبح سرطان الجهاز الهضمي (سرطان القولون أو الأمعاء) رابع أكبر عدد من السرطانات في عدد من دول العالم، وأسباب الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي يمكن أن تكون وراثية، تزداد فرص الإصابة بسرطان المعدة لدى الأشخاص الذين يدخنون أو يشربون الكحول وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth".

أعراض سرطان الجهاز الهضمي

1.الدم في البراز

2.فقدان الوزن غير المبرر.

3.فقر الدم غير المبرر.

4.القيء المتكرر

5.صعوبة البلع.

6.اليرقان غير المؤلم والألم

7.الورم في البطن بسبب سرطان الجهاز الهضمي.

تحديد انتشار السرطان (مراحل)

يتم تقدير شدة أو مرحلة سرطان الجهاز الهضمي من خلال النظر إلى مكان الورم في المعدة، ومدى انتشاره إلى أنسجة المعدة وانتشاره إلى الأعضاء الداخلية الأخرى في الجسم خارج المعدة، حيث تنشأ الخلايا السرطانية من كتل سرطانية وتنتشر في الجسم عن طريق الدم، اوعن طريق اللمفاوية.

علاج سرطان الجهاز الهضمي

يمكن أن يكون انتشار السرطان موضعيًا في المعدة والأنسجة المحيطة والعقد الليمفاوية، أو قد يكون بعيدًا في البطانة (الصفاق) للكبد والرئتين والمعدة، عندما ينتشر السرطان إلى أعضاء بعيدة ، فإنه يسمى ورم خبيث.

حدث تقدم هائل مؤخرًا في جميع مجالات العلاج المتعلق بالسرطان، وأدت الجراحة طفيفة التوغل التي يتم إجراؤها إما عن طريق تنظير البطن ثلاثي الأبعاد أو الأنظمة الروبوتية إلى تقليل الشعور بعدم الراحة ، وتقليل فقدان الدم ، والتعافي المبكر فإن تقنية النانو ، وأدوية السرطان المحسّنة (العلاج الكيميائي) ، وتوافر العلاج الموجه ، والعلاج المناعي قد حسنت من طول عمر المرضى وقللت من الآثار الجانبية.

عوامل الخطر لسرطان الجهاز الهضمي

عوامل خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي هي:

نظام غذائي يتكون من الأطعمة المدخنة أو المخللة أو المملحة

الإصابة ببكتيريا تسمى الحلزونية البوابية

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الجهاز الهضمي

بعض أنواع الاورام الحميدة في المعدة

الأطعمة منخفضة الفاكهة والخضراوات

فقر الدم الخبيث

التهاب المعدة المستمر

التدخين والشيخوخة

بدانة

نصائح لتفادى سرطان الجهاز الهضمي

ينبغي تشجيع الفحص المبكر للمرضى، وعلاج المرضى بالطرق الحديثة، والرعاية الأفضل لتقليل آلامهم، يمكننا تقليل المخاطر من خلال اتخاذ الخطوات التالية: