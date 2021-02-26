شكرا لقرائتكم خبر عن علاج العين بعد دخول حشرة أو جسم غريب.. لا تستخدم قطنة ولا تفرك عينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العين هى العضو الحسى الأكثر حساسية بالجسم، لذلك من المهم جدًا الاعتناء بها للحفاظ على الرؤية، ولكن هناك مواقف معينة قد نتعرض لها لا يمكننا وقتها فعل أى شيء وتحديدًا عندما يدخل شيء ما فى عينيك مثل حشرة صغيرة عن طريق الخطأ، وقد تمر عابرة دون أى مشاكل إلا أنه فى بعض الأحيان قد تسبب الكثير من المتاعب عندما تصبح مؤلمة ومزعجة للغاية، ويمنحنا موقع "onlymyhealth" روشتة صحية للتعامل مع مثل هذه المواقف المفاجئة للعين.

- فيما يلى.. بعض الخطوات التى يجب عليك اتخاذها بمجرد دخول أي شيء في عينيك سواء كانت حشرة أو ألياف من القماش وغيرها:

1- لا تفرك عينيك أبدًا فقد يتسبب ذلك بدخولها إلى العمق ومن ثم صعوبة إخراجها وقد تسبب أحيانًا تآكل قرنية العين وحدوث خدش على سطحها.

2- ضرورة غسل اليدين أولًا قبل ملامسة العين.

3- تجنب استخدام القطن أو أى شيء من هذا القبيل له حواف حادة حول محيط العين من أجل إخراج أى جسم دخل عينيك فقد يسبب ذلك حدوث تهيج.

4- إذا كنت ترتدى العدسات اللاصقة فاخرجها على الفور، لأن استمرارها قد يؤدى إلى زيادة فرص الإصابة.

- كيف يتم الكشف عن الجسم الذى دخل عينيك؟

ليس من السهل العثور على ما دخل فى عينيك خاصة إذا كان من الأجسام الصغيرة جدًا، لذلك عليك اتباع الخطوات التالية للكشف عنها:

1- تحقق أولًا من وجود إضاءة كافية فى الغرفة، حيث ستسمح الإضاءة المناسبة برؤية أفضل.

2- افتح عينك على مصراعيها وقُم بفحصها أمام المرآة أو اطلب من شخص آخر التحقق من وجود أى جزيئات أو بقايا فى عينيك.

3- اسحب عينيك للأسفل وانظر لأعلى لفحصها جيدًا.

4- اسحب عينيك لأعلى وانظر لأسفل لفحصها أيضًا.

- كيف تنظف عينيك؟

فى بعض الأحيان، يمكن لغسل العينين بالماء البارد فقط إزالة الجزيئات الغريبة من العين، ولكن إذا لم يخرج الجسم الغريب الذى دخل عينيك بعد عدة محاولات أو إذا دخلت أي مادة كيميائية بعينيك أغسلها على الفور بالماء البارد مع الاستمرار بشطفها لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ويمكنك أيضًا اللجوء لشخص أخر لمساعدتك على تنظيف عينيك من أي شيء، أو أغمر عينيك في وعاء ممتلئ بالماء البارد مع محاولة فتح عينيك عدة مرات، سيساعدك ذلك بتخفيف الألم فى غضون دقيقتين بعد إزالة الجسم الغريب.