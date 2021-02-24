هل التمارين الرياضية هي مفتاح الوقاية من الصداع النصفي؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 فبراير 2021 10:22 مساءً - تشير دراسة جديدة إلى أن ممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف فقط في الأسبوع يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالصداع النصفي.

وفي هذا السياق كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

حقق باحثون في عيادة للصداع في جامعة واشنطن في مقدار التمارين التي قام بها المرضى الذين تم تشخيصهم بالصداع النصفي كل أسبوع.

ووجد الباحثون أن ممارسة الرياضة فوق عتبة ساعتين ونصف الساعة، وهوالحد الأدنى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، يؤدي إلى تقليل مسببات الصداع النصفي مثل القلق والنوم الرديء الجودة.

كما وجدوا في العينة التي تضم أكثر من 4500 شخص بالغين مصابين بالصداع النصفي ، أن 73 في المائة منهم حصلوا على أقل من ساعتين ونصف في الأسبوع.

الصداع النصفي هو حالة صحية شائعة، تؤثر على واحدة من كل خمس نساء وحوالي واحد من كل 15 رجلاً ، وفقاً لـلخدمات الصحية الوطنية.(NHS)

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ميسون ديس من جامعة واشنطن في سياتل: “الصداع النصفي هو حالة تعطيل تؤثر على الملايين من الناس في الولايات المتحدة ، ومع ذلك قد تكون التمارين الرياضية المنتظمة وسيلة فعالة لتقليل التردد والشدة”.

“إنّ التمارين الرياضية تطلق مسكنات الألم الطبيعية التي تسمى الإندورفين ، وتساعد الناس على النوم بشكل أفضل وتقلل من الإجهاد.

“ولكن إذا كان الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي لا يمارسون الرياضة ، فقد لا يجنون هذه الفوائد.”

عندما يسمع معظمنا كلمة “الصداع النصفي” ، فإننا نميل إلى التفكير في صداع شديد حقاً.

وصف أحد المصابين في المملكة المتحدة الصداع النصفي بأنه “ألم خفقان وقصف شديد لدرجة أنك ستفعل أي شيء لتوقفه”.

لكن ألم الرأس الشديد ليس سوى عارض واحد من أعراض الصداع النصفي ، ويمكن أن يتراوح في شدته وطوله ، وفقاً لخبير آخر.

وقال برانديس بروكمان ، ممرض ممارس في ديلانسي للطب الباطني في الولايات المتحدة ، الذي لم يشارك في هذه الدراسة: “الصداع النصفي مرض عصبي ينطوي على مسارات عصبية ومواد كيميائية”. وفقاً للدكتور ديس ، الصداع هو مصطلح شامل يشمل الصداع النصفي.

نظر الدكتور ديس وفريقه على وجه التحديد إلى ثلاثة أسباب أو “محفزات” للصداع النصفي المدرجة على موقع NHS الإلكتروني وهي الاكتئاب والقلق ومشاكل النوم.

شملت الدراسة 4,647 شخصاً ، تم تشخيصهم جميعاً بالصداع النصفي ، ولكن بمستويات مختلفة من الشدة.

عانى ما يقرب من ثلاثة أرباع منهم من الصداع النصفي “المزمن” ، مما يعني أنهم أصيبوا بالصداع النصفي 15 مرة أو أكثر في الشهر. كان الآخرون يعانون من الصداع النصفي “العرضي” ، ما يصل إلى 14 في الشهر.

أكمل المشاركون استبياناً حول خصائص الصداع النصفي ، والنوم ، والاكتئاب ، والتوتر ، والقلق ، ومقدار التمارين “المعتدلة إلى القوية” التي حصلوا عليها كل أسبوع.

وشملت أنواع التمارين التي توصف بأنها “معتدلة إلى قوية”، الركض والمشي السريع للغاية ولعب الرياضة وركوب الدراجات وحتى “التنظيف الثقيل”.

قسم الباحثون المشاركين إلى خمس مجموعات بناء على مستوى التمارين الأسبوعية المعتدلة إلى القوية، على الشكل التالي: صفر دقيقة ، من دقيقة إلى 30 ، 31 إلى 90 دقيقة ، 91 دقيقة إلى ساعتين ونصف ، وأكثر من ساعتين ونصف.

ووجدوا أن 1,270 شخصاً (27 بالمائة) من جميع الأشخاص في الدراسة أبلغوا عن حصولهم على أكبر قدر من التمارين (أكثر من ساعتين ونصف في الأسبوع).

علاوة على ذلك ،إنّ الأشخاص الذين حصلوا على أقل من ساعتين ونصف من التمارين المعتدلة إلى القوية في الأسبوع زادت معدلات المحفزات الثلاثة لديهم، وهي الاكتئاب والقلق ومشاكل النوم.

تم الإبلاغ عن الاكتئاب من قبل 47 في المائة من الأشخاص في المجموعة التي لم تمارس الرياضة ، أو 377 من أصل 806 شخص ، مقارنة بـ 25 في المائة من الأشخاص في المجموعة التي مارست الرياضة أكثر من ذلك، أو 318 من أصل 1,270 من الناس.

بالإضافة إلى ذلك ، تم الإبلاغ عن القلق من قبل 39 في المائة من الأشخاص في المجموعة التي لم تمارس التمارين مقارنة بـ 28 في المائة من الأشخاص في مجموعة التمارين العالية.

وأخيراً، تم الإبلاغ عن مشاكل النوم من قبل 77 في المئة من الناس في المجموعة التي لم تمارس الرياضة مقارنة مع 61 في المئة في مجموعة ممارسة التمارين.

ويقول الخبراء:”يشير تحليلنا إلى أن مستوى التمارين الذي يكون أقل من المستوى الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية يرتبط بزيادة معدل الاكتئاب والقلق ومشاكل النوم”.

ووجد الباحثون أيضاً علاقة بين ممارسة الرياضة و خطر الصداع النصفي أو أي نوع آخر من الصداع.

من بين الأشخاص في المجموعة التي لا تمارس التمارين الرياضية ، كان لدى 5 في المائة تردد صداع منخفض ، يعرف بأنه بين صفر إلى أربعة أيام صداع في الشهر ، و 48 في المائة لديهم تردد صداع مرتفع ، أي أنهم يعانون من 25 يوماً أو أكثر من الصداع في الشهر.

من بين الأشخاص في مجموعة التمارين الذين مارسوا أكثر من ساعتين ونصف في الأسبوع ، كان 10 في المائة لديهم تردد صداع منخفض و 28 في المائة لديهم تردد صداع مرتفع.

في حين أنه هناك بعض الأدوية للصداع النصفي ، بما في ذلك بعض أنواع أقراص النوم ، قد يكون التمرين أرخص علاج متوفر.

“هناك علاجات جديدة متاحة للصداع النصفي ، لكنها مكلفة للغاية” ، قال الدكتور ديس ، الذي سيقدم النتائج التي توصل إليها في الاجتماع السنوي ال73 للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب ، الذي سيعقد إفتراضياً من 17 إلى 22 أبريل.

“يجب على الأشخاص المصابين بالصداع النصفي التفكير في دمج المزيد من التمارين في حياتهم اليومية لأنها قد تكون طريقة آمنة ومنخفضة التكلفة لإدارة وتقليل بعض المشاكل الأخرى التي تصاحب الصداع النصفي في كثير من الأحيان.”

وفقاً لـ NHS ، فإن المحفزات الجسدية مثل وضعيات الجسد السيئة والتمارين الشاقة قد تسبب الصداع النصفي أيضاً إذا لم تكن معتاداً عليها.

وتشمل المحفزات الغذائية، الوجبات المفقودة أو المتأخرة أو غير المنتظمة والجفاف واستهلاك الكحول والكافيين والأطعمة التي تحتوي على مادة التيرامين.

ويتواجد التيرامين في اللحوم المعالجة ، ومستخلصات الخميرة ، والأسماك المدخنة وبعض الجبن مثل شيدر ، ستيلتون وكاممبرت.