شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر فيتامين ب 12 على صحة جسمك؟ يحميك من الارهاق والتعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين ب من الفيتامينات الرئيسة التي تلعب دورا هاما في تحسين وظائف جسمك، خاصة العديد من العمليات الجسدية والعقلية، ودعم الجهاز العصبى، خاصة فيتامين ب 12، الذى يؤدى عدد من الأدوار المحورية في دعم الأعضاء الداخلية.

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فأن نقص فيتامين ب 12 قد يلحق بك العديد من الأضرار الجسدية التي تتمثل في الشعور بالتعب وضيق التنفس و الإرهاق المستمر هو أحد الأعراض الرئيسية لأنه عندما يكون هذا الفيتامين منخفضًا يكون لدى الجسم عدد أقل من خلايا الدم الحمراء، حيث تتمثل الوظيفة الأساسية لخلايا الدم الحمراء في نقل الأكسجين من الرئتين إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ومن بين الأعراض التي تكشف أنك تعانى من قص بفيتامين ب 12، هو وجود صعوبة بالنوم لأن نقص وجود داخل الخلايا التي تمر عبر جسمك، فإذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 12 ، فقد يواجه جسمك صعوبة في تكوين خلايا دم حمراء جديدة، نظرا لأن خلايا الدم الحمراء هي المفتاح لتوصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

ووفقًا لتقريرنُشر في مجلة نيو إنجلاند الطبية، فأن نقص فيتامين ب12 قد يصيبك أيضا بضيق التنفس الشديد ويودى بحياتك أيضا، مثلما حدث لمسن يبلغ من العمر62 عاما والذى كان يفتقر إلى فيتامين ب 12 مما أصابه بضيق في التنفس، نتيجة افتقار الجسم إلى خلايا الدم الحمراء ، التي يحتاجها لإيصال ما يكفي من الأكسجين لخلايا الجسم.

ويتواجد فيتامين ب12 في العديد من الأطعمة داخل منزلك:

1.البطيخ

2.الطماطم

3.الموز

4.البيض

5.الفراولة

6.الأسماك

7.الافاكادو