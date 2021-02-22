احتياجات المولود الجديد في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 فبراير 2021 01:55 مساءً - الشتاء فصل مرادف لأمراض مثل السعال أو نزلات البرد أو الحمى، خاصة عند حديثي الولادة، وربما يكون هذا هو الشتاء الأول لمولودك، وبدلاً من أن تستعيني بخبرات من حولك، كوني خبيرة، وتابعي نصائح الدكتور أحمد عبدالعال، استشاري طب الأطفال من مستشفى برجيل، التي تضمن لك صحة مولودك.

ألبسي طفلك الملابس المريحة

ألبسي طفلك الملابس المريحة

لا تلبسيه سترة ثقيلة واحدة دافئة. بدلاً من ذلك، ألبسيه طبقات من الملابس، واختاري الأقمشة المرنة والتي يسهل ارتداؤها وخلعها على الطفل حسب الحاجة.

حافظي على درجة الحرارة الداخلية مثالية

اهتمي بحرارة غرفة الطفل في الشتاء

إذا كان الجو بارداً بالخارج، فحاولي إبقاء طفلك في الداخل. أغلقي النوافذ ولكن تأكدي من تهوية الغرفة بطريقة ما. استخدمي سخان الغرفة، إذا كنت في منطقة باردة، وإلا فأنت بحاجة فقط لإيقاف تشغيل المكيف في شتاء بلدان الخليج.

استخدمي المرطب في الغرفة

استخدمي المرطب في الغرفة

تشغيلك للمكيف؛ كي تحسني من هواء الغرفة، قد يجعلها جافة، وهذا يؤثر على بشرة الطفل ما يسبب له مشاكل في التنفس. لتجنب ذلك، قومي بتركيب جهاز ترطيب بخاري في الغرفة للحفاظ على مستوى الرطوبة.

رطبي بشرة طفلك

رطبي بشرة طفلك

لتجنب جفاف وحكة بشرة طفلك، استخدمي مرطباً جيداً أو غسولاً غنياً بكريم الحليب والزبدة، المصنوع خصيصاً للأطفال.

استخدمي حاملات الأطفال

استخدمي حاملات الأطفال

تعتبر حاملات الأطفال وسيلة جيدة لاستخدام حرارة الجسم لتوفير مزيد من الراحة للطفل في الطقس البارد. أثناء حمل الطفل، تأكدي من عدم ضغط وجهه على الصدر للسماح لمجرى الهواء بحرية.

تجنبي استخدام البطانيات الثقيلة

تجنبي استخدام البطانيات الثقيلة

قد تكون البطانيات الثقيلة محفوفة بالمخاطر على الأطفال؛ لأنهم غير قادرين على تحريكها بمفردهم، ما قد يؤدي إلى الاختناق. استخدمي بطانية خفيفة بدلاً من ذلك للحفاظ على سلامة الطفل وراحته.

أرضعي طفلك

أرضعي طفلك

حليب الثدي غني بالأجسام المضادة والعناصر الغذائية التي تقوي مناعة الطفل وتوفر الحماية من الأمراض. كما تضمن الرضاعة الطبيعية أيضاً أن يظل طفلك رطب البشرة بدرجة كافية.

إبقي على اتصال مع طبيبك

افحصي طفلك دائماً لاكتشاف علامات عدم الراحة

الرضيع أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. لذا، استمري في فحص طفلك لاكتشاف علامات عدم الراحة لديه. وابقي على اتصال بطبيبك، الذي يمكنه اقتراح علاج سريع في حالة حدوث أي أزمة صحية غير متوقعة.