شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: انخفاض معدل الإصابة بكورونا يتطلب تطعيم 60% من سكان روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خبراء إن معدل الإصابة بفيروس كورونا في روسيا سيتغير حين يتم تطعيم 60 % من الروس، حيث أطلقت روسيا التطعيم الجماعي ضد كورونا لجميع فئات السكان في 18 يناير، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وقال ألكسندر جوريلوف نائب مدير المعهد المركزي لبحوث الأوبئة في روسيا لـ TASS إن معدل الإصابة بفيروس كورونا في روسيا سيتغير عندما يتم تطعيم 60% من السكان البالغين ضد المرض.

وقال، من أجل توقع انخفاض في معدل الإصابة، نحتاج إلى تطعيم 60% من السكان البالغين الذين لم يتم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا، وحتى يتم الوصول إلى هذا المستوى، يمكن أن تكون هناك تقلبات في معدل الإصابة اليومي.

في وقت سابق، أبلغ مركز أزمات مكافحة فيروس كورونا في روسيا عن زيادة يومية في عدد الحالات إلى 17741، وهو أدنى رقم منذ 29 أكتوبر، وقد أطلقت روسيا لقاحًا جماعيًا ضد كورونا لجميع مجموعات السكان في 18 يناير، يمكن للروس الاختيار بين لقاحين روسيين الصنع سبوتنيك في أو إبيفا كورونا.

منذ بداية الوباء، تم تشخيص حوالي 100.3 مليون شخص بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 2.1 مليون شخص، وقد وثقت روسيا 3774672 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتعافى 3202483 مريضًا وتوفي 71076 حالة.