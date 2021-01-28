شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة من لقاح كورونا من جونسون الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن شركة جونسون آند جونسون Johnson & Johnson ستعرف ما إذا كان لقاح فيروس كورونا أحادي الجرعة يعمل بحلول الأسبوع القادم، ومن المتوقع أن توافق هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" على استخدامه فى شهر مارس، رغم أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة يتجاوز 425،00 بعد وفاة 3390 أخرى في غضون 24 ساعة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

قالت شركة جونسون آند جونسون Johnson & Johnson إنها تتوقع الإعلان عن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب للقاح كورونا أحادي الجرعة، حيث إن اللقاح أرخص وأسهل في التخزين من فايزر ومودرنا Pfizer أو Moderna مما قد يسرع التوزيع ويقلل من احتمالات إتلاف الجرعات وإهدارها.

لا يُتوقع من منظمي هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA "، أن يمنحوا موافقة طارئة حتى مارس، يأتي ذلك وسط بطء مؤلم في طرح اللقاحات في الولايات المتحدة، والتي شهدت حصول 6.2% فقط من السكان على اللقاح.

تعهدت شركة جونسون آند جونسون Johnson & Johnson بتقديم 100 مليون جرعة للولايات المتحدة بمجرد الموافقة على اللقاح، وتأمل أن يكون ذلك في مارس.

أكد المسئولون الأمريكيون، أنه لا يوجد مخزون وطني، على الرغم من أنهم يقومون بتكوين احتياطي من الجرعات يصل إلى يومين أو 3 أيام في حالة حدوث اضطراب في التصنيع.

اتفقت شركة فايزر ومودرنا Moderna و Pfizer بشكل جماعي على إرسال 200 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية شهر مارس.

تجري الولايات المتحدة محادثات مع شركةفايزر ومودرنا Moderna و Pfizer للحصول على 100 مليون جرعة أخرى من كل منها هذا الصيف.

يأتي ذلك مع ارتفاع حصيلة القتلى في الولايات المتحدة إلى 425257 بينهم 3990 يوم الثلاثاء، تم تشخيص أكثر من 25 مليون أمريكي بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.

أعلنت شركة جونسون وجونسون، أنه من المرجح أن تنشر نتائج تجارب المرحلة الثالثة من لقاح فيروس كورونا أحادي الطلقة الأسبوع المقبل، لقاحها أرخص وأسهل في التخزين والنقل والذي، إلى جانب حقيقة أنه يتطلب جرعة واحدة فقط، يمكن أن يساعد في تسريع طرح اللقاح الأمريكي البطيء بشق الأنفس، إن 100 مليون جرعة تعهدت بها شركة جونسون آند جونسون للولايات المتحدة ستزيد الإمدادات الأمريكية بنحو 25 %.

اعترف فريق استجابة كورونا الخاص بالرئيس بايدن أنه سيستغرق شهورًا قبل أن يتمكن كل من يريد لقاحًا من الحصول عليه، موضحين أنه سنواجه مشكلات غير متوقعة، كما قال القائم بأعمال مدير مراكز الرعاية الطبية.

بدأت التطعيمات منذ 5 أسابيع، لكن 6.2 % فقط من سكان الولايات المتحدة حصلوا على جرعاتهم الأولى من لقاح فايزر أو لقاح موديرنا بجرعتين.